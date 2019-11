BDA Bund Deutscher Architekten im Lande Hessen e.V.

Der Bund Deutscher Architekten BDA wurde im Jahr 1903 als Verband der freien Architekten in Deutschland gegründet. Seitdem setzt er sich in der Öffentlichkeit aktiv für "Architektur und Architekturqualität in Verantwortung gegenüber der Gesellschaft und der Umwelt" ein, wie es in seiner Satzung heißt. Ziel des BDA ist es, deutlich zu machen, wie sehr gute Architektur den Menschen individuell und in der Gemeinschaft in geistiger wie materieller Hinsicht dienen und damit die Lebensqualität verbessern kann.



Um dieses Ziel zu erreichen, engagiert der BDA sich als Institution und durch seine Mitglieder auf kommunaler, Landes- und Bundesebene. Mit der "BDA-Auszeichnung für Baukultur" macht der BDA Hessen darauf aufmerksam, dass gute Architektur nur in einer Kultur des gesellschaftlichen Austauschs und der gesellschaftlichen Verantwortung entstehen kann, an der viele beteiligt sind. Die "BDA-Auszeichnung für Baukultur in Hessen" ist Persönlichkeiten, Institutionen und Initiativen gewidmet, die sich um eine solche Kultur verdient gemacht haben, die – jeder von seiner Position aus und auf seine Weise – direkt oder indirekt gute Architektur möglich machen, sei es als Bauherren, Wissenschaftler, Kulturschaffende, Journalisten oder Vermittler. Die Auszeichnung wurde 2004 erstmals vergeben.