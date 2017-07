Wildcare - vegane Pflegeprodukte für Entdecker und Wirbelwinde

Die junge und tierverliebte Marke Wildcare schafft es, mit ihren Produkten für Hund und Pferd, Naturkosmetik und innovative Tierpflege zu verbinden. Das in Deutschland hergestellte 12-teilige Sortiment für die kleinen und großen Vierbeiner umfasst Shampoo, Haut- und Fell-Aufbaukur, Regenerations- Hautpray, Hautöl und Pföchtenbalsam bzw. 2in1 Mähnen- und Schweifspray. Dabei sind die hochwertigen Pflegeprodukte ganz schön Anti – und zwar im besten Sinne des Wortes: Anti-Wund, Anti-Stumpf, Anti-Strupp und Anti-Juck für den Hund sowie Anti-Matt, Anti-Scheuer, Anti-Zottel und Anti-Reiz für das Pferd. Wildcare verzichtet bei seinen 100% veganen Inhaltsstoffen komplett auf Mineralöle und synthetische Zusätze. Die milde und pH-neutrale Pflege wurde gemeinsam mit Tierbesitzern entwickelt und wird stetig an die Ansprüche und Anforderungen der Tiere angepasst. Die Produkte entsprechen dem NPS – Natural Product Standard, eine Zertifizierung auf BDHI Niveau, speziell für Erzeugnisse, die der Pflege und Gesundheit von Mensch, Tier und Pflanze dienen oder zur Anwendung an Gegenständen bestimmt sind. Hergestellt wird Wildcare in Deutschland.



Mit Herz und viel persönlichem Know-How entwickelte das Team von Wildcare eine vielseitige Tierpflegeserie im unverkennbar liebevollen Design. Eine Serie, so einzigartig, weil die bewährten Pflanzenextrakte und Inhaltsstoffe aus den besten Rohstoffen in einer eigens konzipierten Extraktionsanlage am Firmenstandort hergestellt werden. Wildcare steht für höchste Produktionsstandards, natürliche Inhaltsstoffe und Pflegeprodukte für Hund und Pferd. So kommen beispielsweise Bio-Sheabutter, Bio-Aloe Vera, Bio-Sojaöl und Bio-Mandelöl als natürliche Grundessenzen zum Einsatz. Wildcare hat es sich zur Aufgabe gemacht, natürliche Produkte für Tiere zu entwickeln, die das Zusammenleben von Mensch und Tier unterstützen, zur Tiergesundheit beitragen und Hund wie Pferd bestmöglich vor belastenden Umwelteinflüssen schützen.



Erhältlich sind die Produkte online ab 3,95€, eine Übersicht findet sich dazu auf www.wild-care.de.



Pfötchenbalsam – ANTI WUND | Hund



Der Pfötchenbalsam mit Bio-Sheabutter und Bio-Olivenöl schützt und pflegt die durch heißen Asphalt, Streusalz sowie Kälte beanspruchten rissigen Hundeballen wieder geschmeidig zart. Je nach Bedarf auf die Ballen auftragen und ausgiebig einmassieren.



Pfötchenbalsam, 50ml, UVP 3,95 € | vegan



Pflege und Glanz Shampoo – ANTI STUMPF | Hund



Die innovative Schmutz-Weg-Formel des Pflege & Glanz Shampoos mit Bio-Aloe Vera und extra milden Tensiden überzeugt durch seine sanfte aber gründliche Waschkraft. Hochwertige Extrakte sowie Rückfetter regenerieren den Lipidmantel und bringen müdes Fell wieder zum Strahlen. Je nach Bedarf ins nasse Fell einmassieren, kurz einwirken lassen und gründlich ausspülen.



Pflege & Glanz Shampoo, 250ml, UVP 6,95 € | vegan



Sensitiv Shampoo – ANTI REIZ | Hund



Besonders sanft ist die Variante mit extra milden Tensiden sowie Rückfettern. Die revitalisierenden Extrakte stärken nachhaltig die gereizte und trockene Hundehaut und verleihen ihr neue Elaszität. Auch für Welpen geeignet. Sensitiv Shampoo, 250ml, UVP 6,95 € | vegan



Haut & Fell Aufbaukur – ANTI STRUPP | Hund



Die hervorragende Haut- & Fell-Aufbaukur mit Bio-Sojaöl und Bio-Aloe Vera pflegt intensiv nach dem Waschen. Erlesene Extrakte und Rückfetter unterstützen die natürliche Feuchtigkeitsbalance von Haut und Fell und regenerieren den natürlichen Lipidmantel. Bei regelmäßiger Anwendung wird die Widerstandsfähigkeit gegen negative Umwelteinflüsse gestärkt. Je nach Bedarf ins feuchte Fell einmassieren, kurz einwirken lassen und gründlich ausspülen. Haut & Fell Kur, 200ml,UVP 5,95 € | vegan



Hautöl – ANTI JUCK | Hund



Das nützliche Hautöl mit Bio-Sojaöl und Bio-Mandelöl bietet trockener sowie schuppiger Hundehaut die optimale Pflege und lindert nachhaltig den Juckreiz. Auserlesene Extrakte unterstützen die Hautregeneration und verleihen neue Elastizität. Je nach Bedarf auf die betroffenen Hautstellen geben und gegebenenfalls sanft einmassieren. Ein Abschlecken des Fells ist aufgrund der natürlichen Inhaltsstoffe völlig unbedenklich.



Hautöl, 75ml, UVP 4,95 € | vegan



Regenerations Hautspray – ANTI JUCK | Hund



Das Spray mit Bio-Kamille und Bio-Ringelblumenextrakt regeneriert die gestresste Hundehaut, kräftigt nachhaltig den Lipidmantel und pflegt das Fell. Die erlesenen Extrakte gleichen bestehende Mangelerscheinungen der Haut und des Fells aus. Je nach Bedarf auf die entsprechende Hautstelle sprühen. Zur Vitalisierung und zur Vorbeugung trockener und gestresster Haut kann das Spray auf den gesamten Hundekörper aufgetragen werden.



Regenerations Hautspray, 150ml, UVP 5,95 € | vegan



Haut & Fell Aufbaukur – ANTI STUMPF | Pferd



Die Haut- & Fell-Aufbaukur mit Bio-Sojaöl und Bio-Aloe Vera pflegt intensiv nach dem Waschen. Erlesene Extrakte und Rückfetter unterstützen die natürliche Feuchtigkeitsbalance von Haut und Fell und regenerieren den natürlichen Lipidmantel. Bei regelmäßiger Anwendung wird die Widerstandsfähigkeit gegen negative Umwelteinflüsse gestärkt. Je nach Bedarf ins feuchte Fell einmassieren, kurz einwirken lassen und gründlich ausspülen.



Haut & Fell Aufbaukur, 200ml, UVP 5,95 € | vegan



Pflege & Glanz Shampoo – ANTI MATT | Pferd



Glänzend gepflegtes Fell statt matter Mähne. Je nach Bedarf mit einem nassen Schwamm das Fell shampoonieren, kurz einwirken lassen und gründlich ausspülen. Mähne und Schweif einfach direkt sanft behandeln. Pflege & Glanz Shampoo, 250ml, UVP 6,95 € | vegan



Sensitiv Shampoo – ANTI REIZ | Pferd



Das parfümfreie Sensitiv Shampoo mit Bio-Aloe Vera und extra milden Tensiden sowie Rückfettern bringt stumpfes und trockenes Fell wieder zum Glänzen. Die revitalisierenden Extrakte stärken nachhaltig die gereizte und trockene Pferdehaut und verleihen ihr neue Elastizität.



Sensitiv Shampoo, 250ml, UVP 6,95 € | vegan



Hautöl – ANTI SCHEUER intensiv | Pferd



Das Hautöl mit Bio-Sojaöl und Bio-Mandelöl bietet sehr trockener sowie schuppiger Pferdehaut die optimale Pflege und lindert nachhaltig den Juckreiz und die Scheuerneigung. Auserlesene Extrakte unterstützen die Hautregeneration und verleihen neue Elastizität. Je nach Bedarf auf die betroffenen Hautstellen geben und gegebenenfalls sanft einmassieren.



Hautöl, 75ml, je UVP 4,95 € | vegan



2in1 Mähnen & Schweifspray – ANTI ZOTTEL | Pferd



Das Spray mit Bio-Aloe Vera pflegt trockenes und sprödes Pferdehaar und zaubert einen langanhaltenden natürlichen Glanz. Das Spray erleichtert das Kämmen und Striegeln von verklebten Mähnen und verfilzten Schweifhaaren, spendet Feuchtigkeit und hält zudem fieses Kribbelzeug fern. Je nach Bedarf auf Mähne, Schweif und Fell aufsprühen, kurz antrocknen lassen und anschließend das Langhaar sanft ausbürsten.



2in1 Mähnen & Schweifspray, 500ml, je UVP 9,95 € | vegan



Regenerations Hautspray – ANTI SCHEUER | Pferd



Das Spray mit Bio-Kamille und Bio-Ringelblumenextrakt regeneriert die gestresste Pferdehaut, kräftigt nachhaltig den Lipidmantel und pflegt das Fell. Die erlesenen Extrakte gleichen bestehende Mangelerscheinungen der Haut und des Fells aus. Je nach Bedarf auf die entsprechende Hautstelle sprühen. Zur Vitalisierung und zur Vorbeugung trockener und gestresster Haut kann das Spray großflächig auf dem gesamten Körper aufgetragen werden.



Regenerations Hautspray, 150ml, je UVP 5,95 € | vegan

bci Bio Cosmetics International GmbH

Hinter der 2016 gegründeten Marke stehen Dr. Kathrin Dressel, Franziska Hasslinger und Ronja Vetter. Doch zu dem Gründer-Trio gehören nicht nur Zweibeiner: Als echte Tierfreunde finden sie ihre Inspiration nicht einfach irgendwo, sondern zu Hause oder im eigenen Stall. Als leidenschaftliche Hunde- und Pferdebesitzer weiß das Dreiergespann genau, worauf es bei der Pflege ihrer Fellknäule ankommt und haben sich aus diesem Grund, zusammen mit einem innovativen Forschungsteam, ganz der Kreation und Entwicklung von Bio- Pflegeprodukten für Hunde & Pferde verschrieben. Wildcare ist eine Marke der bci Bio Cosmetics International GmbH mit Sitz in Hannover.

