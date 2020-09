ART INTERNATIONAL ZURICH ist eine öffentliche Verkaufs- und Fachausstellung. Die jährliche Kunstmesse bietet Ausstellungsflächen und ist Treffpunkt für Galeristen, Sammler, Künstler und ein kunstinteressiertes Publikum.



Auf der ART INTERNATIONAL ZURICH werden Werke aus allen künstlerischen Bereichen wie Malerei, Grafik, Skulptur und Fotografie ausgestellt. Angeboten werden figurative und abstrakte Arbeiten in kleinen bis grossen Formaten, von neuen bis etablierten Künstlern, zu niedrigen bis hohen Preisen.



Zürichs internationale Kunstmesse ART INTERNATIONAL ZURICH wurde 1999 im Kongresshaus Zürich eröffnet - im Bankenviertel nahe dem Paradeplatz sowie der Shoppingmeile Bahnhofstrasse. Im Jahr 2017 erfolgte dann aufgrund der langjährigen Sanierung des Kongresshaus der Umzug ins ebenfalls zentrumnahe PULS 5 - eine zur Eventarena umgebaute historische Giessereihalle mitten im geschäftigen Trendquartier Zürich-West. Spannende Industrie-Architektur in grosser Halle mit viel Tageslicht bilden hier auch in 2020 wieder den modernen und stimmungsvollen Rahmen für die ART INTERNATIONAL ZURICH.



ART INTERNATIONAL ZURICH 2020 22. Internationale Messe für zeitgenössische Kunst Puls 5, Zürich 1.-4. Oktober 2020



Covid-19 Info: Wir freuen uns sehr, auch dieses Jahr die ART INTERNATIONAL ZURICH präsentieren zu können, aber leider befinden wir uns noch nicht am Ende der Corona-Pandemie, darum führen wir die Ausstellung mit einem Schutzkonzept (Schutzmassnahmen, Hygiene und Abstandsregeln) durch. Weitere Informationen: https://art-zurich.com/gesundheit



Veranstaltungsort





Puls 5 - Giessereihalle, Giessereistrasse 18, CH-8005 Zürich

Tram 4, Halt Technopark / Parkhaus Puls 5, P-West





Öffnungszeiten





Eröffnung Donnerstag 1. Oktober, 18 - 21 Uhr

Freitag 2. Oktober, 10 - 20 Uhr

Samstag 3. Oktober, 10 - 20 Uhr

Sonntag 4. Oktober, 10 - 18 Uhr





Eintrittspreise





Tageskarte Freitag, Samstag, Sonntag: CHF 20 / Studenten CHF 10

Eintritt am Donnerstag: CHF 30

Freier Eintritt mit Einladungskarte

Vorverkauf bei allen Ticketcorner-Verkaufsstellen und auf www.ticketcorner.com







