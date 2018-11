Händchenhalten am Glühweinstand

07.11.18

Ob frisch verliebtes Pärchen oder vertraut-eingespieltes Duo – in der Adventszeit gehört für Liebende der Bummel über einen romantischen Weihnachtsmarkt zum Pflichtprogramm. Am Glühweinstand, zwischen Kunsthandwerksbuden oder beim „Oh du fröhliche“-Singen - nirgendwo sonst als hier, im weihnachtlichen Lichterzauber werden Blicke tiefer und Händchenhalten trotz eisiger Kälte zur schönsten Versuchung.



B&B HOTELS, die junge Budget-Hotelkette mit 120 Hotels in Deutschland, verrät Paaren die wohl romantischsten Weihnachtsmärkte in Deutschland – in Städten, die nicht nur in der Adventszeit einen Citytrip zu zweit wert sind.



Weihnachtswunderland in Trier



Vor der imposanten Kulisse des Doms findet vom 23. November bis 22. Dezember 2018 der stimmungsvolle Trierer Weihnachtmarkt statt. Stöbern und Staunen wird hier zum gelebten Motto: In den rund 95 festlich dekorierten Holzhäuschen gibt´s funkelnden Weihnachtsschmuck, Holzspielzeug, Keramik, Glaswaren und andere hübsche Geschenkartikel. Bratwürstchen, Reibekuchen, gebrannte Mandeln und Co. schmecken besonders gut, Glühwein, heißer Tee oder Schokolade helfen beim Aufwärmen.



Weihnachten in Wuppertal – romantisch auf Schloss Lüntenbeck



Tipp für alle Romantikfans: ein Besuch des Weihnachtsmarkts auf Schloss Lüntenbeck in Wuppertal, der dieses Jahr jeweils am 2. und 3. Adventswochenende ausgerichtet wird. Stilvoll mit Barockmusik untermalt, märchenhaft inszeniert, romantisch dekoriert – wenn dann auch noch die ersten Schneeflocken fallen, bekommt die vorweihnachtliche Stimmung noch ein weißes Krönchen aufgesetzt.



Zurück ins Mittelalter – auf dem Weihnachtsmarkt in Esslingen



Umgeben von Fachwerkhäusern, verbindet der Weihnachtsmarkt in Esslingen (geöffnete vom 27. November bis 21. Dezember 2018) vorweihnachtliche Atmosphäre mit historischem Markttreiben: Mittelalterlich gekleidete Künstler, Handwerker und Kaufleute prägen das Geschehen ebenso wie Marktschreier, Gaukler und Feuerspucker. Schmiede, Seiler, Glasbläser, Zinngießer, Besenbinder und Filzer demonstrieren anschaulich alte Handwerkskünste. Krönender Abschluss eines Besuchs des Weihnachtsmarkts ist der abendliche Fackelumzug zur Esslinger Burg. Wenn das kein romantisches Erlebnis für Paare ist?!



Auf einen Glögi ins Lappenzelt – finnische Weihnachten in Hannover



Nein, die Finnen spinnen nicht – sie feiern nur. Und das zünftig, fröhlich, traditionell. Wer dabei sein möchte, sollte das finnische Weihnachtsdorf in Hannover besuchen. Hier gibt es unzählige Buden und Stände, ein echtes Lappenzelt, köstliche skandinavische Spezialitäten und natürlich Glögi – den aromatischen heißen Trunk, bei dessen Genuss nicht nur Verliebten warm ums Herz wird.



B&B HOTELS – die perfekte Unterkunft für preisbewusste Citytraveller



Nicht nur in Trier, Wuppertal, Stuttgart und Hannover sondern auch in 74 weiteren Städten in Deutschland ist die Budget-Hotelkette B&B HOTELS mit insgesamt 120 Häusern vertreten. Ob zentral in der City oder verkehrsgünstig am Stadtrand gelegen - alle B&B Hotels zeichnet das attraktive Preis-Leistungsverhältnis sowie die moderne Ausstattung aus. Selbstverständlich nutzen Gäste das Highspeed-WLAN und Sky-TV kostenfrei, auch Parken vor dem Hotel ist vielerorts gratis. Sämtliche Zimmer der B&B Hotels sind mit schallisolierten Fenstern und einer Klimaanlage ausgestattet. Die Besonderheit: In jeder Stadt ziert ein anderes Wandmotiv die Zimmer: Ist es in Berlin das DDR-Ampelmännchen, so ist es in Hamburg-Altona der Hafen und in Augsburg Jim Knopf der Lokomotivführer – so weiß der Gast auch beim Einschlafen noch, in welcher Stadt er morgens gut erholt wieder aufwacht.



Zimmer sind bei B&B HOTELS bereits ab 43 Euro pro Nacht buchbar. Das Frühstücksbuffet mit vielen Markenprodukten und frisch gemahlenem Kaffee gibt es täglich für nur 8,50 Euro, Kinder bezahlen drei Euro.



Und sollte wider Erwarten kurzfristig doch mal etwas dazwischen kommen – kein Problem: Buchungen zur Standardrate sind bis 19.00 Uhr am Anreisetag kostenfrei stornierbar.



Weitere Informationen unter www.hotelbb.de .

(lifePR) (