Die Groupe B&B Hôtels feiert 400. Hoteleröffnung in Paris

Zeichen des starken Wachstums: Die Groupe B&B Hôtels feiert die Eröffnung des 400. B&B Hotels Nanterre Rueil-Malmaison im La Defense Business Distrikt nahe Paris.



B&B HOTELS hat sich als führende Economy-Hotelkette etabliert und ist bereits in über acht Ländern vertreten: Frankreich (262 Hotels, Stand 31. Dezember 2017), Deutschland (102), Italien (30), Spanien (22), Polen (5), Tschechische Republik (1), Marokko (1) und Brasilien (1). Die Eröffnung des 400. Hauses der Gruppe zeugt sowohl von ständiger Entwicklung und einem innovativen Konzept, als auch dem permanenten Anspruch, den unterschiedlichen Wünschen der Gäste gerecht zu werden.



„Wir haben die richtige Strategie gewählt, das 400. B&B Hotel weltweit bestätigt unseren Erfolg. Seit der Gründung 1990 wurden wir stets von unserer eigenen Vision angetrieben: Economy-Hotels mit guter Qualität zu schaffen. Ein Hotel der ‚neuen Generation‘, gut durchdacht und trotz attraktiver Preise keinerlei Abstriche in puncto Komfort – hierin sahen wir großes Potenzial“, erklärt Georges Sampeur, CEO der Groupe B&B Hôtels: „Wir haben stets an unserer Vision festgehalten und haben somit den Weg für ein komplett neues Hotelkonzept geebnet: gemütlich, funktional, ansprechend und erschwinglich.“



Fabrice Collet, Chief Operating Officer der Groupe B&B Hôtels: „Das 400. Hotel unserer Gruppe wurde nach einem neuen, urbanen Konzept geschaffen und bringt unseren Wunsch nach ständiger Weiterentwicklung zum Ausdruck. Dabei entspricht es gleichzeitig den Erwartungen unserer Gäste, sowohl der französischen als auch der internationalen, die Qualität und Komfort wünschen.“



Als Teil der Development-Strategie expandierte die Groupe B&B Hôtels auch im vergangenen Jahr – mit Projekten in der Schweiz, in Belgien, Österreich und Brasilien. Das 400. Hotel bestärkt die Ambitionen der Gruppe, bis 2020 als internationale Hotelkette auf über 600 Hotels weltweit zu wachsen.



Weitere Informationen unter www.hotelbb.de.

B&B HOTELS GmbH

Die B&B HOTELS GmbH ist eine Tochter der französischen Kette Groupe B&B Hôtels mit über 400 Hotels in Europa. In Deutschland eröffnete 2017 bereits das 100. Hotel. Derzeit bietet B&B HOTELS mit 102 Hotels mehr als 10.500 Gästezimmer in ganz Deutschland. Die finanzstarke Gruppe - Mehrheitseigner ist das Private Equity-Unternehmen PAI Partners - setzt auf Wachstum: In der Planung und Umsetzung sind für die nächsten Jahre 15 bis 20 Hoteleröffnungen pro Jahr an verschiedenen Standorten in Deutschland - in 2018 auch in Österreich. Weitere B&B Hotels befinden sich aktuell in Frankreich, Italien, Spanien, Polen, Marokko, Tschechien und Brasilien. Auf der EXPO REAL 2017 in München wurde B&B HOTELS zum dritten Mal zum "Most Wanted Investment Partner" von der TREUGAST Solutions Group gekürt.



