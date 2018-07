B&B HOTELS zieht positive Halbjahresbilanz: Fünf Neueröffnungen und 17,2 Prozent Umsatzsteigerung im Vergleich zum Vorjahr

Steil nach oben: Die Economy-Hotelgruppe B&B HOTELS verzeichnet im zweiten Quartal 2018 eine weitere Umsatzsteigerung. Mit einem Anstieg von 12 Millionen Euro im Vergleich zum zweiten Quartal 2017 ist der Umsatz um insgesamt 17,2 Prozent gestiegen. Darüber hinaus konnten im ersten Halbjahr 2018 fünf weitere Hotels erö?net werden.



Geschäftsführer der B&B HOTELS GmbH, Max C. Luscher, zeigt sich zufrieden: „Mit den stetigen Wachstumssteigerungen sind wir auf einem guten Weg, unser Ziel von weltweit über 620 Hotels bis 2020 zu erreichen. Die Gäste mögen unser Konzept – wer einmal bei uns war, kommt wieder. Unser Angebot des kostenlosen Stornierens bis 19 Uhr am Anreisetag sowie der mögliche Online Check-In sind gerade für Geschäftsreisende ein großer Vorteil. Wir arbeiten gerade an der nächsten Stufe des Zimmer- und Lobbydesigns und freuen uns, dieses in Kürze vorstellen und umsetzen zu können."



Mit der Erö?nung des ersten B&B Hotels in Bremerhaven am 2. Juli wurde das dritte Quartal erfolgreich eingeläutet – zwei weitere Erö?nungen in Stuttgart-Bad Cannstatt und Landshut sind darüber hinaus in Q3 geplant. Alle B&B Hotels bieten einen gleichbleibenden Standard mit den günstigsten Preisen im Marktsegment. Mit den geplanten Neuerö?nungen umfasst das Portfolio von B&B HOTELS bis Ende 2018 insgesamt 115 Hotels. Auch international expandiert die Hotelgruppe weiter: Noch in diesem Jahr erfolgt mit der Erö?nung des Hotels in Graz der Markteintritt in Österreich. Damit wird ein weiterer wichtiger Meilenstein in der Unternehmenshistorie erreicht.



Weitere Informationen unter www.hotelbb.de.

B&B HOTELS GmbH

Die B&B HOTELS GmbH ist eine Tochter der französischen Kette Groupe B&B Hôtels mit über 440 Hotels in Europa. In Deutschland eröffnete 2017 bereits das 100. Hotel. Derzeit bietet B&B HOTELS mit 108 Hotels mehr als 11.000 Gästezimmer in ganz Deutschland. Die finanzstarke Gruppe - Mehrheitseigner ist das Private Equity-Unternehmen PAI Partners - setzt auf Wachstum: In der Planung und Umsetzung sind für die nächsten Jahre rund 20 Hoteleröffnungen pro Jahr an verschiedenen Standorten in Deutschland - in 2018 auch in Österreich. Weitere B&B Hotels befinden sich aktuell in Frankreich, Italien, Spanien, Polen, Portugal, Tschechien und Brasilien. Auf der EXPO REAL 2017 in München wurde B&B HOTELS zum dritten Mal zum "Most Wanted Investment Partner" von der TREUGAST Solutions Group gekürt.

