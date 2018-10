B&B HOTELS in neuem Design: Die erfolgreichste Hotelgruppe im Economy-Segment modernisiert deutschlandweit ihr Portfolio

09.10.18

Weniger Farbe, mehr Stil: In neuem Look und mit modernem Innendesign präsentiert sich zukünftig B&B HOTELS. Umfassende Renovierungsmaßnahmen auf den Zimmern sowie in den öffentlichen Bereichen führt die Economy Hotelgruppe derzeit bei seinen aktuell 109 Hotels in Deutschland durch. Erste Häuser verfügen bereits über den trendigen Look.



Statt intensiven, farbenfrohen Tönen sind es nun eher hellere, gedeckte Farben, die dem Gast schon beim Betreten des Hotels eine angenehme Wohlfühlatmosphäre vermitteln. Mal ist es ein warmes Grau, mal ein dezentes Hellbraun – immer werden diese Farben durch harmonisch abgestimmte Akzente ergänzt. Den natürlichen Look komplettieren dezente Möbel aus Eichenholz. Eyecatcher bleibt bei jedem Hotel nach wie vor das individuelle Motivpaneel über dem Bett. Ist es in Berlin das DDR-Ampelmännchen, so ist es in Hamburg-Altona der Hafen und in Augsburg Jim Knopf der Lokomotivführer – da weiß der Gast auch beim Einschlafen noch, in welcher Stadt er morgens gut erholt wieder aufwacht.



Jung und zeitlos lautete das Credo beim Umgestaltungsprozess. Frischer Wind auch bei der Formgebung: Was vorher eckig und kantig war, ist nun mit harmonisch abgerundeten Ecken versehen. So wurden Schreibtisch, Spiegel und die neuen Wandpaneele auf den Zimmern entsprechend angepasst. In einem funktionalen Hängeregal mit anliegender Kleiderstange finden Mantel, Kleid oder Hose zukünftig noch mehr Platz. Für das entspannte Lesen der Abendlektüre im Bett sorgen die hier angebrachten LED-Leuchten. Der morgendliche Gang ins Bad wird stets zum Vergnügen – hier erwartet den Gast nach dem Relaunch reduzierter, urbaner Style.



Neuer Look zukünftig auch in den öffentlichen Bereichen von B&B HOTELS: Der Frühstücksbereich, in dem das reichhaltige Buffet zum täglichen Kick-off einlädt, wurde modernisiert und macht Lust und Laune, schwungvoll in den Tag zu starten. Die Lobby wird zum hippen Treffpunkt der Gäste: Nach ausgiebigem Sightseeing laden stylische Lounge-Möbel in der Lobby zum Chillen ein. Zum morgendlichen Email- und Newsletter-Check können Business-Reisende an einem funktional ausgestatteten Arbeitsplatz im Frühstücksbereich ihren Laptop oder ihr Tablet nutzen – sollte der Akku einmal leer sein, lässt dieser sich dank integriertem Stecker am Tisch bequem wieder aufladen.



„Mit dem neuen Innendesign machen wir unsere Hotels noch attraktiver und bieten dem Gast dabei weiterhin alles, was er für einen angenehmen Aufenthalt benötigt. Es war uns wichtig, dass die Veränderungen nicht nur zeitgemäß aussehen, sondern auch funktional sind. Das ist uns gelungen und ich freue mich, dass wir unser Produkt nach wie vor zu einem unschlagbaren Preis-/Leistungsverhältnis anbieten können“, sagt Max C. Luscher, Geschäftsführer der B&B HOTELS GmbH.



Ab 2019 werden alle Neueröffnungen mit dem neuen Design ausgestattet sein. Das bestehende Portfolio wird sukzessive umgestaltet. Entsprechend des bei B&B HOTELS üblichen Renovierungsturnus von sieben Jahren, erhalten alle anstehenden Renovierungen den neuen Look. Schon jetzt kann sich ein erster Eindruck verschafft werden: in den B&B Hotels Düsseldorf Hauptbahnhof, Düsseldorf-Airport und Stuttgart-Vaihingen, Darmstadt wurde das neue Design bereits in einigen Bereichen erfolgreich umgesetzt. Auch die Häuser München-Messe, Hannover und Köln-Airport geben mit dem Frühstücksraum und der Lobby einen Einblick, wie die Hotels zukünftig aussehen werden. Das B&B Hotel Koblenz schließt im Februar 2019 die Renovierungsarbeiten ab und wird das erste Haus sein, in dem das neue Design vollständig eingeführt wurde.



Die gewohnten Leistungen von B&B HOTELS gelten nach wie vor in allen Hotels: Gratis Highspeed-WLAN und Sky-TV, eine Klimaanlage auf jedem Zimmer, schallisolierte Fenster und ein reichhaltiges Frühstücksbuffet mit vielen Markenprodukten sowie frischem Obstsalat und frisch gemahlenem Kaffee für nur 8,50 Euro pro Person. Auch verfügen viele Hotels über kostenfreie Parkplätze direkt vor der Haustür.



Weitere Informationen unter www.hotelbb.de

