Wandkalender 2019 erschienen

23.10.18

Druckfrisch liegt der neue und kostenlose Wandkalender 2019 der Bayreuth Marketing & Tourismus GmbH (BMTG) vor, der sich im kommenden Jahr den barocken Gärten und Parks aus der Markgrafenzeit widmet. Nachdem auf dem Wandkalender in diesem Jahr das Markgräfliche Opernhaus im Mittelpunkt steht, liegt der Schwerpunkt für 2019 auf den nicht minder sehenswerten Gartenkunstanlagen aus der Zeit der Markgräfin Wilhelmine: Hofgarten, Eremitage und Fantaisie.



Neben den von der BMTG organisierten Veranstaltungen wie Frühlingsfest, Volksfest, Bürgerfest, Sommernachtsfest oder dem ACappella-Event Sangeslust, enthält der kostenlose Wandkalender die Termine von rund 40 musikalischen Events, Konzertreihen und Festivitäten, aber auch die Schulferien und Feiertage in Bayern.



Der Kalender ist ab sofort in der Tourist-Information in der Opernstraße 22 erhältlich.



Weitere Infos: Tourist-Information, Opernstraße 22, 95444 Bayreuth, Tel. 0921/885 88, www.bayreuth-tourismus.de

