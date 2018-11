NEU: Süße Ver-Führung durch Bayreuth

21.11.18

Die Tourist Information in der Opernstraße 22 bietet am 30.11.2018 um 15 Uhr erstmals das neue Erlebnisprogramm „Süße Ver-Führung“ an. In etwas mehr als zwei Stunden erleben die Teilnehmerinnen und Teilnehmer Bayreuth von seiner zartschmelzenden Seite und haben Gelegenheit, sich durch die Welt der Pralinen zu schlemmen, wie es einst die Markgrafen taten. Doch nicht nur Feinschmecker kommen bei dieser süßen Ver-Führung zur Weihnachtszeit auf Ihre Kosten, auch zur Geschichte Bayreuths gibt´s viel Interessantes und Wissenswertes zu hören und zu sehen. Im Mittelpunkt der Führung stehen Besuche bei verschiedenen Bayreuther Chocolatiers: in den Confiserien Klein, Schlemmer und Storath stehen eine Vielzahl an Pralinen- und Schokoladenkreationen zur Auswahl, im Café Funsch gibt es Bayreuther Marzipan und im Bärenland Bayreuth Fruchtgummis in allen Variationen. Zu guter Letzt wird der Genussnachmittag passend zur Winterzeit mit „Lebkuchen-Versucherlein“ in der PEMAria sowie mit einer Tasse Glühwein im Winterdorf seinen krönenden Abschluss finden.



Termine in der Weihnachtszeit 2018

30.11., 07.12., 14.12., 21.12. jeweils um 15 Uhr



Anmeldung, Tickets und Treffpunkt: Tourist-Information Bayreuth. Opernstraße 22, 95444 Bayreuth, 0921-88588, info@bayreuth-tourismus.de

