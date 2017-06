Die Frau des Türmers und Blumen in der In-nenstadt

Am Sonntag, 25. Juni, haben interessierte Gäste sowie Bayreuther und Bayreutherinnen die Auswahl aus drei Führungen, die die Bayreuth Marketing & Tourismus GmbH (BMTG) anbietet:



Los geht´s mit dem zweistündigen Stadtrundgang Historisches Bayreuth, der übrigens den ganzen Sommer über noch bis Ende Oktober täglich um 10.30 Uhr stattfindet. Um 11.00 Uhr beginnt die zweite Blumenführung dieses Jahres: Gärtermeisterin Sandra Herzig wird den Teilnehmern Anpflanzungen und Grünanlagen in der Innenstadt zeigen und erklären. Beide Führungen beginnen an der Tourist Information in der Opernstraße 22.



Um 14 Uhr beginnt die Erlebnisführung mit dem Titel Die Frau des Türmers. Treffpunkt ist ebenfalls an der Tourist Information: Hoch oben im Turm der Stadtkirche wohnt sie. Im Nordturm, genauer gesagt. Von dort aus hat man den Überblick. Wobei die Türmerin – so wird sie in Bayreuth genannt – nicht nur den Über-, sondern auch den Durchblick hat. Unter anderem, weil sie nicht nur über ein äußerst geläufiges Mundwerk verfügt, sondern auch mit einer ebenso bemerkenswerten Neugier „gesegnet“ ist. Wer sich ihr anvertraut, darf davon ausgehen, dass das soeben Mitgeteilte sogleich weitergereicht wird. Der Tratsch hinter vorgehaltener Hand ist ihre Spezialität, das Philosophieren über das Leben in Bayreuth ihre große Leidenschaft. Entsprechend umfassend weiß sie über Bayreuth zu berichten. Dass dies nicht immer zu jedermanns Gefallen ist, kümmert sie wenig, schließlich hat sie in Bayreuth den kürzesten Draht nach oben.



Die neue, rund 2 ½ Stunden dauernde Erlebnisführung der Bayreuth Marketing & Tourismus GmbH findet am 25. Juni 2017 und danach erst wieder am 23. Juli statt.



Infos und Tickets: Tourist-Information, Opernstraße 22, 95444 Bayreuth,



Tel. 0921-885-88



www.bayreuth-tourismus.de

