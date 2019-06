Pressemitteilung BoxID: 757343 (Bayreuth Marketing & Tourismus GmbH)

Bayreuther Insta-Challenge 2019

Wir bringen die Bayreuther Shoppingstadt ins Netz

Auch in diesem Jahr fordert die Bayreuth Marketing & Tourismus GmbH (BMTG) mit dem Bayreuther Einzelhandel alle Hobbyfotografen und angehenden Influencer heraus! Die zweite Bayreuther Insta-Challenge findet am 13. Juli in der Bayreuther Innenstadt statt.



In diesem Jahr beteiligen sich an der fotografischen Schnitzeljagd gleich 15 Einzelhändler der Innenstadt. Besonders möchte die Bayreuther Insta-Challenge auch die Möglichkeit geben Läden zu entdecken, in die man beim Bummeln vielleicht noch nie reingeschnuppert hat. Die Schloß Parfümerie, Saint Tropez Clothing, Intersport Giessübel, Tee Gschwendner, Leder Ziehr und das Rotmaincenter sind wie im letzten Jahr auch in 2019 wieder dabei und locken mit tollen Preisen! Neu dabei sind unter anderem Comixart im Rotmaincenter, Schuh Mücke in der Casselmannstraße, Cecil in der Richard-Wagner-Straße und Tragwelt in der Kanzleistraße. Außerdem freuen wir uns in diesem Jahr auch auf die Buchhandlung im KirchenEck in der Sophienstraße, das Atelier Kala im Emil-Warburg-Weg und das Brautmodengeschäft Atelier Ja in der Bahnhofsstraße.



Wie im letzten Jahr bietet die RW21 Stadtbibliothek nicht nur eine Challenge sowie den dazugehörigen Preis, sondern sie stellt auch Ihre Räumlichkeiten für die anschließende Ausstellung im September zur Verfügung.



Dort wird bei der Eröffnungs-Vernissage auch der Preis der BMTG gelüftet, welche sich als Initiator ebenso am Projekt beteiligt.



Die Unternehmen und alle Preise, die unter den Teilnehmern der Bayreuther Insta-Challenge verlost werden finden sich in der Veranstaltung „Bayreuther Insta-Challenge 2019“ auf Facebook und in den Story-Highlights auf dem Instagram-Kanal von „Bayreuth Shopping“.



Wessen Interesse nun geweckt ist und wer gerne hobbymäßig im Bereich „Social Media“ aktiv ist, kann sich gerne alleine oder als Gruppe zur Insta-Challenge der BMTG am 13. Juli 2019 anmelden. Anmeldung und weitere Informationen: meike.kratzer@bayreuth-tourismus.de oder sagt in der Veranstaltung bei „Bayreuth Shopping“ auf Facebook zu.

