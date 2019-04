Pressemitteilung BoxID: 748441 (Bayreuth Marketing & Tourismus GmbH)

Ab auf das Bayreuther Frühlingsfest 2019!

Spaß und Attraktion beim 56. Bayreuther Frühlingsfest vom 20. - 28. April 2019

Endlich ist es wieder soweit, die Bayreuther Festsaison startet mit dem 56. Frühlingsfest auf dem Volksfestplatz. Bürgermeister Ebersberger wird pünktlich um 17 Uhr am Ostersamstag das erste Fass anstechen und somit das Frühlingsfest eröffnen.



Am Eröffnungstag wird es ab 13 Uhr an allen Geschäften auf dem Platz wieder die beliebten Überraschungskuverts mit zahlreichen Gutscheinen und Fahrtickets im Wert von € 5,- zum Preis von € 1,- geben.



Der Mittwoch lohnt sich besonders für Familien und Kinder, denn am Mittwoch, 24. April, ist Familientag. Das heißt halbe Preise an allen Fahrgeschäften und auch verschiedene attraktive Aktionen an den anderen Geschäften.



Ein weiteres Highlight ist die Bayreuther Bierhütte. Diese wird in diesem Jahr wieder von insgesamt 9 Vereinen bewirtschaftet, welche ein abwechslungsreiches Programm vorbereitet haben.



Die Bayreuth Marketing & Tourismus GmbH wählte aus zahlreichen Bewerbungen neun Vereine aus, die die Hütte an den Festtagen betreiben.



So bewirtschaften in diesem Jahr FC Eintracht Bayreuth (20.04.) und der ASV Oberpreuschwitz (21.04.) die Bierhütte. Außerdem sind neben dem Verein Bayreuther Sportkegler (22.04.), dem Tierschutzverein Bayreuth e.V. (23.04.) auch der Verein Freunde & Förderer Lebenswerk Bayreuth e.V. (24.04.), der Deutsch- Polnische Kulturverein (25.04.) und der EHC Bayreuth (26.04.) dabei. Komplettiert wird das Neunerfeld vom SC Kreuz Bayreuth (27.04.) und BayRock Oberfranken (28.04.).



Die Besucher können gespannt sein, denn auch am diesjährigen Frühlingsfest ist kulinarisch wieder einiges geboten. Zahlreiche gastronomische Betriebe verwöhnen mit Brezeln, Langos, Burgern und vielen weiteren Spezialitäten.



Für eine spektakuläre Osterwoche sorgen in diesem Jahr 23 Schausteller. Bei den großen Fahrgeschäften ist unter anderem das Hanserad, der Magic Jumper und der Dschungel-Train.



Neben den tollen Fahrgeschäften und Imbissen bieten die Veranstalter der Bayreuth Marketing & Tourismus GmbH weitere spannende Programmhighlights, wie das große Feuerwerk am 26. April, das ab 22.15 Uhr den Himmel über Bayreuth erleuchten wird.



Die Bayreuth Marketing & Tourismus GmbH rechnet bei hoffentlich sonnigen und warmen Frühjahrstagen mit Hochbetrieb auf dem Frühlingsfest!



Weitere Informationen Tel: 0921/885- 737 bzw. 743

