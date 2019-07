Pressemitteilung BoxID: 759651 (Bayreuth Dragons American Football)

Letztes Heimspiel der Saison

Am Samstag wird zum letzten Mal Landeliga-Football in Bayreuth gespielt. Gegner ist der bisher ungeschlagene Tabellenführer aus Amberg. Kickoff: 13. Juli, 17:30 Uhr.







Kommenden Samstag wird der Football zum letzten Mal über Bayreuther Rasen bewegt. Zumindest in der Landesliga Saison 2019. Mit den Mad Bulldogs empfangen die Dragons den bisher ungeschlagenen Tabellenführer aus Amberg zu Gast im heimischen Stadion des 1.FC.







Das erste aufeinandertreffen der beiden Mannschaften im Mai endete mit einem 23:00 für die Mad Bulldogs. Die Amberger wurden ihrer Favoritenrolle gerecht und das zeigt auch der aktuelle Stand: acht Siege aus acht Spielen sprechen hier für sich. Bayreuth wiederum konnte sich nach einer zähen ersten Saisonhälfte nochmal sammeln und in den vergangenen Wochen mit einer Serie vier Siegen nachlegen. Derzeit belegen die Dragons den dritten Tabellenplatz.







Zur Vorbereitung für das Rückspiel hatte die Mannschaft um Headcoach Justin Boger zwei Wochen Zeit, welche zur Regeneration und physischen wie auch mentalen Einstellung auf den härtesten Gegner der Saison genutzt wurden.







Bevor die Herren das letzte Heimspiel der Saison bestreiten, tritt zuvor die U19 der Bayreuth Dragons ebenfalls auf heimischen Rasen an. Gegner der noch ungeschlagenen Jugendmannschaft sind die Phantoms aus Bamberg. Kickoff ist um 14:15.







Quickfacts:





Samstag, 13. Juli 2019







Stadion des 1FC. Bayreuth, Friedrich-Ebert-Straße 87 (gegenüber Volksfestplatz)

Bamberg Phantoms @ Bayreuth Dragons (U19) – Kickoff: 14:15

Amberg Mad Bulldogs @ Bayreuth Dragons – Kickoff: 17:30

Eintritt: 4,00€ normal – 2,50€ ermäßigt



