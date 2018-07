Walter Schmich als Leiter des Programmbereichs Bayern 1 - Bayern 3 - Puls in der Hörfunkdirektion bestätigt

Der Rundfunkrat des Bayerischen Rundfunks hat heute der Wiederberufung von Walter Schmich als Leiter des Programmbereichs Bayern 1 - Bayern 3 - Puls in der Hörfunkdirektion zugestimmt. Der neue Vertrag beginnt am 1. November 2018 und endet am 31. Oktober 2023.



Walter Schmich (54) leitet den Programmbereich Bayern 1 - Bayern 3 - Puls bereits seit dem 1. November 2008. Unter seiner Verantwortung wurden Bayern 1 und Bayern 3 im Jahr 2016 neu ausgerichtet. Das Ziel war es, die gesamte Programmfamilie entsprechend dem öffentlich-rechtlichen Auftrag weiterzuentwickeln, die beiden Massenwellen besser aufeinander abzustimmen und die Bayern-Kompetenz zu stärken. Zudem hat Walter Schmich dafür gesorgt, dass alle drei unter seiner Leitung stehenden Programme auch in der digitalen Welt eine treue Fangemeinde haben. Die Zahlen belegen, dass die Veränderungen vom Publikum sehr gut angenommen wurden.



Bayern 1 ist das meistgehörte Radio-Programm im Freistaat. Bayern 3 schalten wiederum jeden Tag 2,77 Millionen Hörerinnen und Hörer ein. Dessen Reichweite, die zuletzt auf den höchsten Wert seit 1992 gestiegen war, bleibt laut der jüngsten Mediaanalyse (ma 2018 Audio II) auf hohem Niveau stabil. Zum Verantwortungsbereich von Walter Schmich gehört auch Puls, das junge Programm des BR. Puls hat es geschafft, die ganz junge Zielgruppe für den BR zu begeistern – mit einem journalistisch-inhaltlich starken und musikalisch besonderen Radioprogramm, mit mehreren thematisch stark zugeschnittenen YouTube- und Social Media-Kanälen, mitreißenden Podcasts, innovativen Ideen und gut besuchten Events.



Schon während seines Studiums der Kommunikations- und Zeitungswissenschaften, Amerikanischen Kulturgeschichte, Markt- und Werbepsychologie an der LMU München hat Walter Schmich bei verschiedenen Zeitungen, unter anderem dem Donaukurier, sowie bei privaten Radiosendern gearbeitet. Seit 1989 ist Schmich beim Bayerischen Rundfunk. Nach Stationen in diversen Redaktionen des Hauses arbeitete er seit 1991 in verschiedenen Positionen für Bayern 3, seit 2003 als Leiter der Abteilung Bayern 3, seit 2008 als Programmbereichsleiter.

