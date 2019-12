Pressemitteilung BoxID: 779335 (Bayerischer Rundfunk)

BR startet DAB+ in Dettelbach, Kelheim, Kulmbach und Weißenburg

Vier neue Standorte für das landesweite DAB+ Netz

Der Bayerische Rundfunk nimmt im Dezember vier weitere DAB+ Senderstandorte in Betrieb. Damit verbessert der BR den DAB+ Empfang der landesweiten und regionalen DAB+ Programme in verschiedenen bayerischen Gemeinden.



In Dettelbach, Kulmbach und Kelheim startet das bayernweit empfangbare DAB+ Angebot am 13. Dezember auf Kanal 11 D. Voraussichtlich am 20. Dezember geht auch der Sender Weißenburg in Betrieb. Zusätzlich werden auch die Regionalangebote empfangbar sein: in Dettelbach auf Kanal 10 A, in Kulmbach auf Kanal 10 B und in Weißenburg auf Kanal 8C. Die Aufschaltung des Regionalkanals in Kelheim folgt zu einem späteren Zeitpunkt.



Die Hörerinnen und Hörer in den Gemeinden rund um die neuen Senderstandorte können das neue Programmangebot mit einem DAB+ Radio nun auch innerhalb von Gebäuden gut empfangen. Es wird empfohlen, dafür einen automatischen Sendersuchlauf am DAB+ Radio zu starten, sofern die Programme bisher noch nicht gelistet sind.



Besser versorgte Gemeinden durch die neuen Sender:







Sender Dettelbach: Albertshofen, Buchbrunn, Dettelbach, Kitzingen, Mainstockheim, Schwarzach am Main, Sommerach





Sender Kulmbach: Himmelkron, Ködnitz, Kulmbach, Ludwigschorgast, Mainleus, Neudrossenfeld, Neuenmarkt, Thurnau, Untersteinach, Wirsberg







Sender Kelheim: Bad Abbach, Essing, Kelheim, Saal an der Donau







Sender Weißenburg: Absberg, Alesheim, Dittenheim, Ellingen, Ettenstatt, Höttingen, Markt Berolzheim, Meinheim, Pfofeld, Pleinfeld, Theilenhofen, Weißenburg in Bayern





Über DAB+ ist unter anderem auch die Volks- und Blasmusikwelle BR Heimat in der Region in bester Qualität verfügbar; das beliebte Programm hat sich innerhalb kürzester Zeit zum erfolgreichsten Digitalprogramm des BR entwickelt. Auch die anderen digitalen Radioprogramme des Bayerischen Rundfunks wie PULS, das junge Programm des BR, die Schlagerwelle Bayern plus, der Ereigniskanal B5 plus sowie BR Verkehr und natürlich die bekannten Radiowellen Bayern 1, Bayern 2, Bayern 3, BR-Klassik, B5 aktuell sowie viele BR-Regionalprogramme sind ebenfalls in exzellenter Digitalqualität über DAB+ empfangbar.



Bayernweit vergrößert sich das DAB+ Sendenetz im Kanal 11D auf 64 Standorte. Damit können fortan 92,5 Prozent der Menschen in Bayern das digitale BR-Programmpaket innerhalb von Gebäuden (indoor) empfangen. Mobil, im Auto sowie im Freien (outdoor) sind es 97,9 Prozent.



Um den Empfang von DAB+ kontinuierlich zu verbessern, plant der BR auch 2020 das DAB+-Sendernetz weiter auszubauen. Die Sender Kronach, Wertheim und Schweinfurt sind bereits in Planung, darüber hinaus sind noch weitere Standorte vorgesehen.



Vorzüge von DAB+



Das digitale Antennenradio DAB+ bietet Vieles, was das bisherige UKW nicht kann: störungsfreies Radio ohne Rauschen und kristallklare Klangqualität. Dazu eine wesentlich größere Programmauswahl und eine Reihe multimedialer Zusatzinformationen wie Verkehrsdaten, Wetterkarten oder auch Angaben zu Musiktiteln und Interpreten.



Um dieses umfangreiche Angebot hören zu können, ist ein DAB+ Radio Voraussetzung. Die Bedienung ist ähnlich einfach wie die eines UKW-Radios: Einschalten, Sendersuchlauf starten und Radio in digitaler Klangqualität hören.



Mit einem vorgeschalteten DAB+ Adapter können auch bestehende Stereoanlagen oder Autoradios für den DAB+ Empfang nachgerüstet werden.



Ausführliche Informationen zum Empfang, den Sendernetzen, zur Programmbelegung und zu Geräten sowie Video-Tutorials bietet der Bayerische Rundfunk im Internet auf www.br.de/dabplus.

Für die oben stehenden Pressemitteilungen, das angezeigte Event bzw. das Stellenangebot sowie für das angezeigte Bild- und Tonmaterial ist allein der jeweils angegebene Herausgeber (siehe Firmeninfo bei Klick auf Bild/Meldungstitel oder Firmeninfo rechte Spalte) verantwortlich. Dieser ist in der Regel auch Urheber der Pressetexte sowie der angehängten Bild-, Ton- und Informationsmaterialien.

Die Nutzung von hier veröffentlichten Informationen zur Eigeninformation und redaktionellen Weiterverarbeitung ist in der Regel kostenfrei. Bitte klären Sie vor einer Weiterverwendung urheberrechtliche Fragen mit dem angegebenen Herausgeber. Bei Veröffentlichung senden Sie bitte ein Belegexemplar an service@lifepr.de.

(lifePR) (