BR präsentiert Filmhöhepunkte 2020

Der Bayerische Rundfunk hat am Freitag, 17. Januar 2020, die Höhepunkte des Filmjahrs 2020 präsentiert. Beim traditionellen BR Presse-Filmbrunch im Münchner Literaturhaus gab der BR einen Ausblick auf seine Filmprojekte für das BR Fernsehen, Das Erste, die BR Mediathek und das Kino.



Dr. Reinhard Scolik, BR-Fernsehdirektor:



"Der Bayerische Rundfunk will unverwechselbare Inhalte schaffen, insbesondere solche, die vor Ort beheimatet sind. Damit stärken wir die BR Mediathek als attraktive bayerische Streamingplattform und das BR Fernsehen mit einem hochwertigen Angebot an Serien, Dokumentationen sowie Fernseh- und Kinofilmen. Gemeinsam mit unseren Partnern Filme zu schaffen, heißt für uns auch, Kultur zu schaffen."



Bettina Ricklefs, BR-Programmbereichsleiterin Spiel-Film-Serie:



"Wir unterhalten und verbinden mit unseren Geschichten die Menschen und erzählen nicht nur von Hochglanz-Lebenswelten, sondern von der Gesellschaft in all ihrer Vielfalt und mit allen – auch regionalen – Besonderheiten. Der öffentlich-rechtliche Rundfunk ist eine der wichtigsten Errungenschaften unserer Demokratie und gerade in der heutigen Zeit mit ihren digitalen Filterblasen und lauter werdenden extremen Strömungen unverzichtbar für den Zusammenhalt unserer pluralistischen Gesellschaft. Durch unser Programmangebot für alle und jeden leisten wir auch im Bereich Spiel-Film-Serie unseren Beitrag dazu.“



