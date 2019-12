Pressemitteilung BoxID: 778322 (Bayerischer Landesverband des Katholischen Deutschen Frauenbundes e.V)

Ministerin Schreyer ehrt Birgit Kainz für Engagement im Ehrenamt

Ehrenamtsnachweis bei Festakt für Führungsaufgaben im Frauenbund überreicht

Birgit Kainz, die stellvertretende Vorsitzende des Katholischen Deutschen Frauenbundes Landesverband Bayern (KDFB), hat gestern, Montag, den Ehrenamtsnachweis Bayern erhalten. Die Urkunde wurde ihr von Staatsministerin Kerstin Schreyer im Rahmen eines Festaktes in München überreicht.



„Ihre Bereitschaft, Verantwortung zu übernehmen und Führungsaufgaben im Verband zu leisten, zeichnet Kainz besonders aus“, so Emilia Müller, die Vorsitzendes des KDFB Landesverbandes. Sie betont: „Nur weil Frauen bereit sind, dieses anspruchsvolle Aufgabenprofil auch im Ehrenamt zu übernehmen, kann ein so großer Verband wie der KDFB seit mehr als 100 Jahren seinen gesellschaftlichen Auftrag in Gesellschaft, Kirche sowie als Lobbyverband für Frauen erfüllen.“



„Birgit Kainz ist seit 21 Jahren in unterschiedlichen Funktionen im KDFB aktiv. Die Betriebswirtin hat sich zur Aufgabe gemacht, im KDFB auf allen Ebenen im Vorstand mitzuarbeiten“, so Ministerin Schreyer. Neben ihrer Funktion als stellvertretende Vorsitzende im KDFB Landesverband ist sie auch stellvertretende Vorsitzende im Bildungswerk des KDFB-Landesverbandes und im Diözesanverband Regensburg, außerdem Schatzmeisterin im Zweigverein Oberpiebing.



Ehrenamtlich engagierte Menschen bringen sich ja meist nicht nur an einer Stelle ein. Sie gestalten die Gesellschaft an unterschiedlichsten Orten und in verschiedensten Aufgaben mit. So auch die 56jährige Birgit Kainz aus Salching. Seit 1998 erstreckt sich ihr Engagement auf diverse Bereiche: Beispielsweise war sie neben ihrem Engagement im KDFB bei mittlerweile drei Gründungsfesten der Freiwilligen Feuerwehr Oberpiebing Fahnenmutter. Zudem engagierte sie sich in unterschiedlichen anderen Funktionen in Vereinen in ihrem Ort.



Der KDFB hat 165.000 Mitglieder. Er ist in acht Diözesanverbänden und 1.500 Zweigvereinen organisiert. Alle Führungsaufgaben im größten Frauenverband Bayerns werden ehrenamtlich geleistet.



Hintergrund:



Der Ehrenamtsnachweis bringt jungen Menschen oder Wiedereinsteiger/-innen berufliche Vorteile. Der von der Vereinigung der Bayerischen Wirtschaft anerkannten Urkunde liegt ein Nachweis über die Tätigkeit im Engagement bei. Daraus kann jeder Arbeitgeber erkennen, welche Fähigkeiten und Talente eine Bewerberin im Engagement eingebracht und erworben hat. Der Ehrenamtsnachweis zeigt Wirkung auf drei Ebenen: er würdigt das Engagement einzelner Personen. Er ist Instrument der Anerkennungskultur von Einrichtungen und letztendlich wirkt er gesellschaftlich. Seit 2009 erhalten Freiwillige den Ehrenamtsnachweis Bayern. Er wurde auf Initiative des Katholischen Deutschen Frauenbundes Landesverband Bayern von den Verbänden der Freien Wohlfahrtspflege Bayern mit Unterstützung des Bayerischen Sozialministeriums geschaffen.

Für die oben stehenden Pressemitteilungen, das angezeigte Event bzw. das Stellenangebot sowie für das angezeigte Bild- und Tonmaterial ist allein der jeweils angegebene Herausgeber (siehe Firmeninfo bei Klick auf Bild/Meldungstitel oder Firmeninfo rechte Spalte) verantwortlich. Dieser ist in der Regel auch Urheber der Pressetexte sowie der angehängten Bild-, Ton- und Informationsmaterialien.

Die Nutzung von hier veröffentlichten Informationen zur Eigeninformation und redaktionellen Weiterverarbeitung ist in der Regel kostenfrei. Bitte klären Sie vor einer Weiterverwendung urheberrechtliche Fragen mit dem angegebenen Herausgeber. Bei Veröffentlichung senden Sie bitte ein Belegexemplar an service@lifepr.de.

(lifePR) (