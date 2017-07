Fadumo Korn gewinnt den Ellen-Ammann-Preis 2017

Fadumo Korn aus München wurde für ihr Projekt „Nala – Bildung statt Beschneidung“ der erste Platz beim Ellen-Ammann-Preis 2017 zugesprochen. Diese Auszeichnung verlieh ihr der Bayerische Landesverband des Katholischen Deutschen Frauenbundes (KDFB) am Freitag in München. Die KDFB-Landesvorsitzende Elfriede Schießleder und Landtagsvizepräsidentin Inge Aures ehrten im Landtag neben der aus Somalia stammenden Dolmetscherin vier weitere Preisträgerinnen: Hildegard Stolper aus Passau, Gabriele Wachter aus Landshut, Kerstin Weger aus Aichach und Barbara Osterwald aus München.



Schießleder betonte: „Die Projekte aller 24 Bewerberinnen eint als besondere Stärke, dass aus ihnen Selbstbestätigung, Selbstbefähigung und Selbstbestimmung erwachsen. Es sind Projekte von starken Frauen für starke Frauen.“ Inge Aures dankte dem KDFB für die Vergabe des Preises: „Gerade Frauen sind ja immer in Gefahr, ihr Licht unter den Scheffel zu stellen. Der Ellen-Ammann-Preis leistet einen wichtigen Beitrag dazu, großartige Initiativen und Projekte in die Öffentlichkeit zu tragen. Ich bin mir sicher: Sie werden viele andere Frauen motivieren, ihre Zeit, ihr Wissen und ihr Können im Sinne der Namensgeberin des Preises einzubringen – zum Wohle der Allgemeinheit.



Fadumo Korn freut sich über das Preisgeld und das mit der Auszeichnung verbundene Schmuckstück, die Ellen-Ammann-Kamee. Ihr Einsatz als Kulturmittlerin trägt Früchte. In der Mädchengruppe des von ihr gegründeten Vereins „Nala – Bildung statt Beschneidung“ kommen zwei- bis dreimal im Monat minderjährige, unbegleitete Flüchtlingsmädchen aus Afrika, Asien und dem arabischen Raum zusammen. Die 53-Jährige kam mit 15 Jahren nach Deutschland und weiß, dass bei einem Kulturwechsel viel erklärt werden muss. Das fängt damit an, wie und wo man günstig einkauft, wie man nach dem Weg fragt oder wie man sich schminkt. Und es reicht bis zu Themen wie Demokratie, Mädchen- und Frauenrechte oder der Rückoperation einer Genitalverstümmelung. Korn engagiert sich seit Jahrzehnten in Vereinen und mit Büchern für die Abschaffung dieses blutigen Brauches.



Bei allen Preisträgerinnen kommt der Antrieb zum Engagement aus dem Bewusstsein, dass das Leben nicht unbedingt immer glatt und normal läuft. Menschen brauchen in Situationen, die schier unüberwindbare Lebenshindernisse sind, geschützte Räume. Beispiel dafür ist das Engagement der Zweitplatzierten, Hildegard Stolper aus Passau, die auch Mitglied im KDFB ist. Sie hat unermüdlich Spenden gesammelt, damit in Passau ein neues Frauenhaus gebaut werden kann. Manchmal ist sie viermal in der Woche unterwegs. So bekommt Stolper, Spenden, und: Es wird bekannt, wozu ein Frauenhaus dient.



Alle Preisträgerinnen arbeiten daran, Barrieren abzubauen, damit alle Frauen am gesellschaftlichen Leben teilnehmen und teilhaben können. Der Verein „MitArbeiten Landshut“ betreibt bereits drei Cafes – initiiert wurde er von Bankkauffrau Gabriele Wachter. Sie schafft damit Arbeitsplätze für Jugendliche mit Behinderung. Wachter erreichte den dritten Platz des Ellen-Ammann-Preises. Sie freut sich besonders darüber, dass über ihre Initiative bereits drei Mädchen in den ersten Arbeitsmarkt vermittelt werden konnten.



Wertschätzung und Ermutigung erfahren Frauen, die in der Justizvollzugsanstalt Aichach durch den Verein „frauenHAFT“ gefördert werden. Die Kunsterzieherin Kerstin Weger gründete den Verein mit und erhielt dafür den vierten Platz beim Ellen-Ammann-Preis. Die 49-jährige Kunsterzieherin leitet im Frauengefängnis fünf Kunst- und Kreativgruppen. Die Kunst, die hinter Mauern entsteht, wird in der Außenwelt gezeigt und gibt so den Frauen zwischen 14 und 70 Jahren Hoffnung und Kraft.



Um die Stärkung des Selbstwertgefühls, des Selbstvertrauens, der Selbstwirksamkeit geht es Barbara Osterwald mit der von ihr gegründeten Barbos-Stiftung. Kunsttherapie am Tonfeld hilft Kindern, die in ihrem sozialen Verhalten auffällig werden und deren Eltern sich diese Art von Förderung nicht leisten können. Von der Möglichkeit, ihren Bedürfnissen gestalterisch Ausdruck zu verleihen, profitieren besonders Mädchen. Mit Platz 5 beim Ellen-Ammann-Preis 2017 wurde das Engagement Osterwalds ausgezeichnet.

Bayerischer Landesverband des Katholischen Deutschen Frauenbundes e.V

Der Bayerische Landesverband des Katholischen Deutschen Frauenbundes (KDFB) hat den Ellen-Ammann-Preis - Frauen überschreiten Grenzen 2011 ins Leben gerufen. Ellen Ammann gründete den KDFB im Jahr 1911. Er ist heute mit 165.000 Mitgliedern der größte Frauenverband Bayerns. Der Preis zeichnet Frauen aus, die mit ihren Ideen, Projekten und Initiativen Grenzen überschreiten, neue Wege gehen und kreative Lösungen entwickeln.



Oft greifen die Projekte der Bewerberinnen Themen auf, die in der öffentlichen Agenda noch nicht angekommen oder auch tabuisiert sind. Sie alle stehen in der Nachfolge von Ellen Ammann, die in Bayern Nachholbedarf entdeckte, was den Sinn und die Notwendigkeit von Frauenförderung und Gleichstellung anbetraf. Auch ihr Weg war mit Widerständen und Hürden gepflastert. Und so gehörte das Überschreiten von Grenzen - in der Überzeugung, damit den richtigen Weg einzuschlagen - stets zu ihrem Lebensweg.



Der Preis wird unterstützt vom Säkularinstitut Ancillae Sanctae Ecclesiae, das ebenfalls von Ellen Ammann ins Leben gerufen wurde.



Die Schirmherrschaft des Preises liegt bei der Landtagspräsidentin.



Weitere Informationen unter www.ellen-ammann-preis.de

Diese Pressemitteilungen könnten Sie auch interessieren