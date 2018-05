BLSV-Sportcamp Nordbayern in Bischofsgrün: Spatenstich mit Sportminister Joachim Herrmann

Am heutigen Freitag fand in Bischofsgrün der feierliche Spatenstich des neuen BLSV-Sportcamps Nordbayern statt. An der Spitze zahlreicher prominenter Vertreter aus Sport, Politik und Gesellschaft nahm der

bayerische Sportminister Joachim Herrmann als Ehrengast den Spatenstich persönlich vor.



Beim Spatenstich für das neue sportliche Juwel in Nordbayern mit seinen modernsten Sportanlagen, Seminar- und Erholungsbereichen sowie über 100 Zimmern und knapp 300 Betten waren zahlreiche prominente Vertreter aus der Bundes-, Landes- und Regionalpolitik vertreten: So waren neben Sportminister Joachim Herrmann unter anderem die Regierungspräsidentin von Oberfranken, Heidrun Piwernetz und die Bundestagsabgeordnete Dr. Silke Launert sowie

zahlreiche Präsidiumsmitglieder des Bayerischen Landes-Sportverbandes bei der Veranstaltung zu Gast.



Joachim Herrmann: „Guter Tag für den Sport“



In seiner Begrüßungsrede lobte der Bayerische Staatsminister des Innern und für Integration, Joachim Herrmann, den Spatenstich als „guten Tag für den Sport“ und betonte, dass „das neue Sportcamp eine große Strahlkraft entwickeln und sich harmonisch in die tolle Landschaft einfügen wird“.



BLSV-Präsident Günther Lommer: „Leuchtturmprojekt für den BLSV“



Auch der Präsident des Bayerischen Landes-Sportverbandes, Günther Lommer,

hob die herausragende Bedeutung des neuen Sportcamps für den BLSV hervor und bezeichnete die größte Investition des Verbandes seit der Sportschule Oberhaching vor 25 Jahren als „Leuchtturmprojekt für den BLSV, das für die Vereine in ganz

Bayern optimale Bedingungen biete.“



Betriebsstart zum 1. Mai 2020 geplant



Den hohen Stellenwert des Projekts für den BLSV unterstrich BLSV-Vizepräsident Jörg Ammon, der in einer Diskussionsrunde mit Moderator Jens Stenglein die

wesentlichen Informationen, Ziele und Meilensteine des Sportcamps Nordbayern vorstellte: „Wir wollen möglichst alle Altersgruppen unserer Mitglieder ansprechen und sehen in unserem neuen Sportcamp einen überregionalen und trotzdem

zentralen Ort für Aus- und Weiterbildungsmaßnahmen. Den Betriebsstart des neuen Sportcamps planen wir zum 1. Mai 2020.“



Abschließend brachte der Bürgermeister von Bischofsgrün, Stephan Unglaub, die Wichtigkeit des Sportcamps für die ganze Region und den Ort treffend auf den Punkt: „Die Gäste des Camps von heute sind die Gäste der Region von morgen.“

