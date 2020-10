Bewegt den ganzen Tag! Unter diesem Motto fand heute bereits zum zweiten Mal die Bayerische Kinder- und Jugendsportkonferenz statt. Aufgrund der Einschränkungen durch die Corona-Pandemie wurde die Veranstaltung durch die Bayerische Sportjugend (BSJ) und den Bayerischen Landes-Sportverband (BLSV) in diesem Jahr erstmals komplett online angeboten – das Vormittagsprogramm als kostenloser Live-Stream, die Workshops im Nachmittagsprogramm im Online-Format.



Die Themen Bewegung, Ganztagsschule, Kindertagesstätte und Sportverein erscheinen derzeit wichtiger denn je: Die Corona-Pandemie hat dem Sport insbesondere im Kinder- und Jugendbereich schwer zugesetzt und den Schul- und Vereinssport inklusive aller sportlichen Kooperationsangebote über Monate hinweg komplett verhindert. Langsam kehrt der Sport wieder zu einer sehr labilen Normalität zurück. Gerade die Corona-Pandemie zeigt: Zur Gesundheitsförderung ist Sport wichtiger denn je!



Breite Themenpalette und prominente Gäste



Zusammen mit namhaften Experten wie der Kultusstaatssekretärin Anna Stolz, dem parlamentarischen Staatssekretär im Bundesinnenministerium, MdB Stephan Mayer, Ski-Legende Felix Neureuther und Prof. Dr. Martin Halle von der TU München diskutierten BLSV-Präsident Jörg Ammon, der BSJ-Vorsitzende Dr. Volker Renz sowie der stv. BSJ-Vorsitzende Michael Weiß, der die Konferenz moderierte, über die Herausforderungen für den Sport in Schule und Verein und mögliche Wege aus der Krise.



Bewegung und Sport als Grundvoraussetzung für Gesundheit



Bei einem Punkt waren sich bei der Konferenz alle einig: Nur gemeinsam und mit der Mobilisierung aller Kräfte aus Politik, Wissenschaft und Sport kann die Quantität und Qualität an Bewegungsangeboten in Schulen, Kitas und Sportvereinen noch weiter verbessert werden, die für die ganzheitliche Entwicklung von Kindern und Jugendlichen notwendig ist. Dazu BLSV-Präsident Jörg Ammon: „Wir müssen Kinder und Jugendliche heutzutage an allererster Stelle erreichen. Viele Kinder, die keinen Sport machen, kommen auch als Erwachsene nicht zum Sport. Bewegung und Sport sind eine Grundvoraussetzung für Gesundheit.“



Kultusstaatssekretärin Anna Stolz ergänzt: „Wir tun schon seit Monaten viel dafür, dass Sport in Schule und Verein auch in Corona-Zeiten stattfinden kann. Der aktuelle Rahmen-Hygieneplan Schulen von Anfang Oktober ist dabei ein wichtiger Schritt hin zu mehr Normalität. Er hat auch Signalwirkung für die Sachaufwandsträger bei der Mitbenutzung der schulischen Sportstätten durch Vereine. Daran wird greifbar: Das gute Miteinander zwischen Schulen und Sportvereinen im Freistaat ist ein Erfolgskonzept, das wir natürlich auch weiterhin stärken. Ich denke hier zum Beispiel an das neue Modell „Freiwilligendienste Sport im Ganztag“. Für mich steht fest: Schule und Verein arbeiten bei uns im Freistaat höchst erfolgreich zusammen – zum Wohl unserer Kinder und Jugendlichen. Das soll auch in Zukunft so bleiben!“



Appell von Felix Neureuther an Kinder und Jugendliche: „Bewegt euch!“



Die Online-Konferenz wurde komplettiert durch den bewegten Input von Felix Neureuther, der Ausschnitte aus seinem Programm „Beweg dich schlau“ präsentierte, sowie einem wissenschaftlichen Impulsvortrag von Prof. Dr. Martin Halle zum Thema „Bewegung ist Leben, Leben ist Bewegung“. Insbesondere Felix Neureuther hat das Thema Bewegung für Kinder und Jugendliche stark im Fokus und ruft dazu auf, Kindern ein optimales Umfeld für ausreichend Bewegung zu bieten, in dem alle Beteiligten aus Sport und Politik an einem Strang ziehen sollten.



Dies unterstützt auch der parlamentarische Staatssekretär im Bundesinnenministerium, MdB Stephan Mayer: „Ausreichende Bewegung ist für Kinder und Jugendliche in meinen Augen eine grundlegende Basis für eine gesunde Lebensweise. Aus eigener Erfahrung kann ich die immense Wichtigkeit des Sports für mein Wohlbefinden bestätigen. Die sportliche Betätigung war für mich bereits als Kind und später als Jugendlicher eine nicht wegzudenkende enorme Bereicherung. Aus diesem Grund unterstütze ich das Konzept „Beweg dich schlau“ von Felix Neureuther ganz ausdrücklich. Ich finde es sehr zukunftsweisend, dass wissenschaftliche fundierte Erkenntnisse in innovative und anwendbare Bewegungskonzepte umgesetzt werden. Hierdurch erhalten Kinder- und Jugendliche neue Impulse zur sportlichen Betätigung und einer insgesamt gesunden Lebensführung.“



Ganztagsbetreuung als starkes Entwicklungsfeld



Der BSJ-Vorsitzende Dr. Volker Renz betonte, dass insbesondere das Thema Ganztagsbetreuung in den kommenden Jahren noch viel stärker in den Mittelpunkt der bayerischen Sportlandschaft gerückt werden muss: „Als Bayerische Sportjugend haben wir das Ziel, unsere Sportvereine bei ihrer Entwicklung von Angeboten für Kinder- und Jugendliche zu unterstützen. Ein starkes Entwicklungsfeld ist die Ganztagsbetreuung in Kindergärten, Kindertagesstätten und Schulen. In diesem Jahr haben wir mit der Ausbildung zum Koordinator in offenen Ganztagsangeboten sowie mit dem Modell „FWD Sport im Ganztag“ zwei zukunftsweisende und attraktive Angebote auf den Weg gebracht, mit denen unsere Sportvereine einen großen Schritt nach vorne machen können.“



Dazu abschließend BLSV-Präsident Jörg Ammon: „Sportvereine müssen ein verlässlicher Partner für den schulischen Ganztag werden. Um unsere Vereine für den Ganztag fit zu machen, ist es unsere Aufgabe, die entsprechenden Angebote bereit zu stellen. Hierbei spielt die Digitalisierung, die insbesondere Verwaltungsprozesse vereinfachen und den Informationsfluss erleichtern soll, eine entscheidende Rolle.“



Darüber hinaus kann die Konferenz bei YouTube („BLSV TV“) und auf den Facebook-Kanälen des BLSV und der BSJ noch einmal als Aufzeichnung angesehen werden:





YouTube („BLSV TV“): http://bit.ly/KiJuKolive2020

Facebook BLSV: https://www.facebook.com/BayerischerLandesSportVerband/live/

Facebook BSJ: https://www.facebook.com/BayerischeSportjugend/live/



