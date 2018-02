Verleihung der "Medaille für besondere Verdienste um die bayerische Gastlichkeit" an Johannes W. Hofmann

Pschierer: „Es sind die Menschen und ihre Gastlichkeit, die eine Reise unvergesslich machen. Die zahlreichen Helfer vor Ort mit ihrem ehrenamtlichen Engagement verdienen daher größten Dank und Anerkennung“ / Inselkammer: „Hofmann hat durch sein langjähriges Mitwirken nicht nur die Arbeit des Verbandes, sondern den Tourismus im Berchtesgadener Land maßgeblich geprägt“



Johannes W. Hofmann, Vorsitzender der Kreisstelle Berchtesgadener Land des DEHOGA Bayern, hat heute im Rahmen der Reise- und Freizeitmesse f.re.e aus den Händen von Wirtschafts- und Tourismusstaatssekretär Franz Josef Pschierer die „Medaille für besondere Verdienste um die bayerische Gastlichkeit“ erhalten. Die Ehrung zeichnet ehrenamtliche Unterstützer aus, deren Kompetenz, Engagement, Freundlichkeit und Leistung dem Tourismusland Bayern sein national und international anerkanntes Gesicht geben.



Pschierer: „Bayern ist das beliebteste Reiseland in Deutschland. Auch im vergangenen Jahr konnten wir wieder neue Rekorde bei den Gästeankünften und Gästeübernachtungen vermelden - und das im sechsten Jahr in Folge! Der Tourismus profitiert von unseren herrlichen Landschaften, der außergewöhnlichen Kultur- und Geschichte sowie exzellenten Kulinarik. Doch letztlich sind es die Menschen und ihre Gastlichkeit, die eine Reise unvergesslich machen. Die zahlreichen Helfer vor Ort mit ihrem ehrenamtlichen Engagement verdienen daher größten Dank und Anerkennung. Dieses persönliche Engagement wollen wir mit der Verleihung der Gastlichkeitsmedaille würdigen.“



DEHOGA Bayern Präsidentin Angela Inselkammer: „Johannes W. Hofmann hat durch sein langjähriges Mitwirken nicht nur die Arbeit des Verbandes, sondern den Tourismus im Berchtesgadener Land maßgeblich geprägt. Auch durch ihn stehen wir heute da, wo wir jetzt sind: Der Tourismus ist nach der Industrie mittlerweile die zweitwichtigste Leitökonomie Bayerns. Ich bin stolz darauf, Unternehmer wie ihn in unseren Reihen zu wissen und spreche ihm auch diesem Wege nochmals meinen herzlichen Dank aus.“



Johannes W. Hofmann, seit 1986 Mitglied im DEHOGA Bayern, ist seit 2000 Vorsitzender der Kreisstelle Berchtesgadener Land. Zusätzlich war er von 2004 bis 2010 3. Bezirksvorsitzender des Bezirks Oberbayern sowie von 2008 bis 2013 stellvertretender Beirat der Fachbereichsversammlung Hotellerie, bevor er 2013 zum Beirat ernannt wurde. Zudem war er seit 2006 Mitglied des Umweltausschusses, 2007 wurde er Mitglied des Berufsbildungsausschusses sowie des Marketingausschusses. Seit 2010 bekleidet er zudem das Amt des Revisors für den Bezirk Oberbayern und ist Mitglied der Tarifkommission. Insgesamt ist Hofmann seit fast 32 Jahren aktives Mitglied im Verband.

