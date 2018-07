Neuwahlen im Fachbereich Hotellerie des DEHOGA Bayern

Die Delegierten des Fachbereichs Hotellerie des Bayerischen Hotel- und Gaststättenverbandes DEHOGA Bayern haben auf ihrer Tagung im Hotel Randsbergerhof im oberpfälzischen Cham turnusgemäß ihre neue Vorstandschaft für die nächsten drei Jahre gewählt. „Alter“ und neuer Vorsitzender des Fachbereichs ist Stefan Wild von der Hotelgast GmbH, die in Ingolstadt das Hotel im GVZ betreibt. Kraft seines Amtes ist der Vorsitzende des Fachbereichs gesetztes Mitglied im Präsidium des DEHOGA Bayern.



Wild hat das Amt seit 2009 inne, die Schwerpunkte seiner Tätigkeit lagen dabei in der Durchsetzung des reduzierten Mehrwertsteuersatzes auf Beherbergungsdienstleistungen sowie eine erfolgreiche Überzeugungsarbeit hinsichtlich der Bettensteuer, die letztendlich dazu geführt hat, dass diese in Bayern bis dato nicht eingeführt wurde.



In seinem Amt als Stellvertreter bestätigt wurde Josef Matheus vom Relexa Hotel Bad Steben. Matheus sitzt zugleich der Fachabteilung Kur- und Bäderwesen vor.



In seinem Grußwort ging Landesgeschäftsführer Dr. Thomas Geppert auf die Notwendigkeit der Flexibilisierung des Arbeitszeitgesetzes, der Einführung gleicher Steuern für Essen und Schaffung eines Umfelds, in dem wieder mehr selbstverantwortliches Handeln möglich ist, ein.



Im Rahmen der Tagung wurden Fachvorträge zum Thema E-Mobilität in der Hotellerie von Nils Rudolph, Innogy SE, Brandschutz von Stefan Deschermeier, Ingenieurbüro Deschermeier, und Datenschutzrecht in der Hotellerie von Laura-Sophie Franze, Hotelverband Deutschland IHA, gehalten. Zudem berichtete Hans Schneider, Vorsitzender des Berufsbildungsausschusses, über den aktuellen Stand der Neuordnung der Ausbildungsberufe und Isabella Hren, Geschäftsführerin der Bayern Tourist GmbH BTG über die Tätigkeiten der Bayerischen Gastgeber AG.

