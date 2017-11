Bayerns Köchin und Restaurantfachfrau belegen den dritten Platz

Am 28. und 29. Oktober kämpften 48 der besten Auszubildenden aus ganz Deutschland in der Industrie- und Handelskammer zu Berlin um die begehrten Titel der 38. Deutschen Jugendmeisterschaften in den gastgewerblichen Ausbildungsberufen.



Bronze gewann die 25-jährige Martina Welter vom Hotel Königshof in München, ebenfalls Bronze gewann die 19-jährige Restaurantfachfrau Julia Roauer vom Ristorante Tra Amici in Allersberg.



In der Mannschaftswertung, zu der auch der 4. Platz von Hotelfachmann Nico Steffen hinzugerechnet wurde, belegten die bayerischen Teilnehmer den dritten Platz. Steffen hat im Hotel Hilton Munich Airport gelernt und ist dort weiterhin tätig.



Nach zwei spannenden Wettkampftagen bildete die feierliche Siegerehrung im Adlon Hotel vor 300 geladenen Gästen den Höhepunkt der Deutschen Meisterschaften.



Elke Büdenbender, Ehefrau von Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier, überreichte zusammen mit DEHOGA-Präsident Guido Zöllick den Teilnehmern und



Siegern die Medaillen und Urkunden und beglückwünschte sie: „Mit Ihrer Berufswahl und der Entscheidung zur Ausbildung haben Sie schon vor



einiger Zeit eine wichtige Entscheidung getroffen. Und die schöne Botschaft ist: Wir brauchen Sie! Wir brauchen Köche, Bäcker, Autoschlosser, Restaurantmanager



genauso dringend wie Lehrer, Ingenieure und Rechtsanwälte. Ich finde es ungeheuer wichtig, junge Menschen dabei zu unterstützen, selbstbewusst ihren



eigenen und für sie passenden Weg ins Berufsleben zu finden. Es macht mich stolz, so talentierten und engagierten Nachwuchs in der Hotel- und Gaststättenbranche zu sehen.“



„Dass unsere Restaurantfachfrau aus einem fränkischen Familienbetrieb drittbeste Restaurantfachfrau Deutschlands ist, belegt einmal mehr eindrucksvoll die hohe Qualität bayerischer Ausbildungsbetriebe“, so DEHOGA Bayern Präsidentin Angela Inselkammer.



Auch Hans Schneider, Vorsitzender des DEHOGA und DEHOGA Bayern Berufsbildungsausschusses äußert sich beeindruckt: „Martina Welter kochte mit handwerklicher Leistung auf Meisterniveau und wir sind stolz auf unsere drittbeste Jungköchin Deutschlands.“



Trainiert wurden Martina Welter durch Kochtrainer Franz Kuttenberger von der Berufsschule Landshut, Hotelfachmann Nico Steffen durch Inge Gebert von der Berufsschule Wiesau und Julia Roauer durch Nicole Erl von der Berufsschule Erding. Alle Trainer



standen den Teilnehmern während der Vorbereitung und während des Wettkampfes zur Seite.



Die deutschen Jugendmeisterschaften 2017 umfassten vielfältige Aufgaben: Ob Warenerkennung, Zubereiten von Speisen und Getränken, Cocktails Mixen, Eindecken von festlichen Tafeln, Gestalten von Speisekarten, Zimmer Checken und Führen von



Verkaufsgesprächen waren nur einige der Aufgaben, die die Prüflinge je nach Ausbildungsberuf absolvieren mussten. Am Samstag begann die Meisterschaft mit dem theoretischen Teil und der anschließenden Warenerkennung.



Am Sonntag fand dann die praktische Prüfung statt, dessen krönender Abschluss das festliche Prüfungsessen. Jeder Koch musste aus einem vorgegebenen Warenkorb ein Menü für zehn Personen kreieren, das anschließend von den Restaurant- und Hotelfachfrauen und -männern an kunstvoll gedeckten Tischen serviert wurde.



Die Ergebnisse im Überblick



Restaurantfachmann/-frau



1. Anne Maria Gerhardt, Hotel Bareiss Baiersbronn, Baden-Württemberg

2. Hannes Boelmann, Romantik Hotel Bergström Lüneburg, Niedersachsen

3. Julia Roauer, Ristorante Tra Amici Allersberg, Bayern



Köche



1. Julia Tischer, Engel Obertal Wellness & Genuss Resort Baiersbronn, Baden-Württemberg

2. Nils Hansen, Hotel Atlantic Kempinski Hamburg, Hamburg

3. Martina Welter, Hotel Königshof München, Bayern



Hotelfachmann/-frau



1. Maximilian Gallasch, Grand Elysée Hamburg, Hamburg

2. Anabel Baudendistel Pineda, Brenners Park-Hotel & Spa, Baden-Baden, Baden-Württemberg

3. Charleen Büter, Budersand Hotel Golf&Spa-Sylt, Schleswig Holstein



Mannschaftswertung



1. Baden-Württemberg

2. Hamburg

3. Bayern



Das Menü von Martina Welter:



Geräucherter Lachs, Forellentartar, Tomatenschaumbrot und marinierte Tomaten



Kraftbrühe von der Poularde, Lauchravioli und Gemüseperlen



Sous-Vide gegarter Lammsattel mit Walnusskruste, Thymiansauce, Karottenpüree, angeschwenkter Blattspinat und Schupfnudeln



Gefüllter Grießknödel, zweierlei von der Schokolade und Beerenragout auf Schokoladenerde, Minzbiskuit, Zitronenquarkcreme und karamellisierter Birne



Kaffee und Feingebäck









