Ausbildungs- und Karrieretag für gastgewerbliche Ausbildungsberufe

08.01.19

Am 15. Januar veranstaltet der Bayerische Hotel- und Gaststättenverband DEHOGA Bayern im Rahmen der HOGA – Fachmesse für Hotellerie, Gastronomie und Gemeinschaftsverpflegung in Nürnberg einen Ausbildungs- und Karrieretag, bei dem Interessierte einen umfassenden Einblick in die abwechslungsreiche Welt des Gastgewerbes gewinnen können. Am Karrieretag beteiligen sich in Halle 4 des Nürnberger Messegeländes unter anderem eine Vielzahl an renommierten Ausbildungsbetrieben, was beste Voraussetzungen für ersten Kontakte in die Branche garantiert. Neu beim Karrieretag ist dieses Jahr eine persönliche Bewerber- und Karriereberatung von prominenten Köchen und Unternehmern, die sich sowohl an Schüler allgemeinbildender Schulen, Berufsschulen und Hotelfachschulen als auch an ausgelernte Fachkräfte richtet. Sternekoch Bobby Bräuer von Käfer’s BMW Welt und TV Koch Lucki Maurer, der DEHOGA Bayern sowie zahlreiche Hoteliers, Gastronomen und Personalchefs in Zusammenarbeit mit der Allgemeinen Hotel- und Gastronomie-Zeitung (AHGZ), der IHK sowie der Berufsberatung der Arbeitsagentur bieten gemeinsam erstmals eine vernetzte Karriereberatung sozusagen aus einer Hand an.



Darüber hinaus finden an diesem Tag die Bayerischen Jugendmeisterschaften der gastgewerblichen Ausbildungsberufe statt, bei dem der talentierte gastgewerbliche Nachwuchs sein Können unter Beweis stellt. Wohin der Weg danach führen kann, zeigt das aktuelle Ergebnis der Deutschen Jugendmeisterschaften: Hier gab es einen Goldregen für Bayerns Teilnehmer, neben Gold im Restaurant- und Gold im Hotelfach holten die bayerischen Teilnehmer den ersten Platz in der Teamwertung, zudem kommt Deutschlands beste Auszubildende aus Bayern. Teilnehmen werden jeweils vierköpfige Mannschaften von der Berufsschule 3 in Nürnberg, der Staatlichen Berufsschule Bad Kissingen, der Staatlichen Berufsschule Immenstadt, der Berufsschule Bad Wörishofen, der Karl-Peter-Obermaier-Schule / Staatliche Berufsschule 1 Passau, der Hotelberufsschule Viechtach, der Städtischen Berufsschule für das Hotel-, Gaststätten- und Braugewerbe München sowie der Dr.-Herbert-Weinberger-Schule-Staatliche Berufsschule Erding.



Programm Ausbildungs- und Karrieretag



10:00 Uhr Moderation Florian Schrei, Bayerischer Rundfunk



10:30 Uhr Die TOP-Arbeitgeber Aussteller stellen sich vor Interviews und Interaktive Karrieregespräche



- Hotel Bayerischer Hof, München

- Feinkost Käfer, München

- Arvena Park Hotel GmbH

- a-ja Resort und Hotel GmbH

- Europa-Park GmbH & Co Mack KG

- Dr. Robert Eckert Schulen AG

- INFINITY Hotel & Conference Resort Munich

- Lufthansa Seeheim GmbH

- NBG Gastronomie GmbH / L'Osteria

- AHGZ Jobsterne

- DEHOGA Bayern Ausbildungsbotschafter



11:00 Uhr Moderation Florian Schrei, Bayerischer Rundfunk

Zugang zu europäischen Mitarbeitern über EURES

Patrizia Nitka, EURES Koordination, Regionaldirektion Bayern



11:30 Uhr Moderation Florian Schrei, Bayerischer Rundfunk

Promi Food & Talk & Meet

Spitzenköche berichten über ihren Karriereweg

- Bobby Bräuer, Sternekoch BMW Welt München

- Lucki Maurer, Spitzenkoch, Schergengruber Wagyu, Meeting Point, STOI



12:30 Uhr Moderation Florian Schrei, Bayerischer Rundfunk

Fit for Career - Bewerbertipps & Karriereplanung

Unternehmer und Personalchefs verraten, worauf es ankommt!

- Ines Veit, Novotel Nürnberg am Messezentrum

- Andreas Beilhack, Gebietsverkaufsleiter / Küchenmeister Chefs Culinar

- Sandra Witt, Berufsberaterin IHK Nürnberg für Mittelfranken

- Europa-Park GmbH & Co Mack KG



13:30 Uhr Moderation Florian Schrei, Bayerischer Rundfunk

Ausbildungsbotschafter kommen zu Wort

Tipps für einen optimalen Messeauftritt und Ansprache von Auszubildenden

- Manuela Heizler, Heizler Gastronomie

- Jörg Schlag, Geschäftsführer Arvena Hotels, 5 x in Franken

- Andreas Poth, Geschäftsführer Best Western Plus Kurhotel Obermaintherme Bad Staffelstein

- Susanne Droux, Geschäftsführerin Berufsbildung/ Branchenförderung DEHOGA Bayern



14.30 Uhr Moderation Florian Schrei, Bayerischer Rundfunk Talk mit Ehrengästen

- Angela Inselkammer, Präsidentin DEHOGA Bayern, Brauereigasthof Hotel Aying

- Bobby Bräuer, Sternekoch BMW Welt München

- Lucki Maurer, Spitzenkoch, Schergengruber Wagyu, Meeting Point, STOI

- Andreas Brunner, 2. Vizepräsident DEHOGA Bayern, Natur- Wohlfühlhotel Brunner Hof, Arnschwang

- Hans Schneider, Vorsitzender Berufsbildung DEHOGA Bayern, Hotel Riesengebirge, Neuhof an der Zenn



16:30 Uhr Siegerehrung Bayerische Jugendmeisterschaften 2019



Weitere Informationen erhalten Sie unter www.hoga-messe.de.

