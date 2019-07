Pressemitteilung BoxID: 758556 (Bayerischer Bauernverband)

Fürs Leben lernen

Einsatz der Landfrauen für Vermittlung von Alltagswissen in der Schule

Ein Unterrichtsfach Alltags- und Lebensökonomie in allen Schularten und bis zur 10. Jahrgangsstufe – dafür setzen sich die Landfrauen im Bayerischen Bauernverband bereits seit Jahren ein. Im April hat die bayerische Staatsregierung angekündigt, dass das Fach Alltagskunde in den Schulen künftig auf den Stundenplänen stehen soll. Die Landfrauen zeigen in einem Kurzfilm ihren Einsatz, um mehr Alltagswissen in die Schulen zu bringen.



„Mit unserer Unterschriftenkation zur Einführung eines eigenständigen Unterrichtsfaches Alltags- und Lebensökonomie haben wir bereits 2013 gezeigt, dass der Bedarf riesig ist. 94.000 Menschen haben unser Anliegen mit ihrer Unterschrift unterstützt“, blickt Landesbäuerin Anneliese Göller zurück. Der Bayerische Landtag hat daraufhin beschlossen, Alltagskompetenz und Lebensökonomie als verpflichtenden Unterrichtsgegenstand einzuführen. Damit haben die Landfrauen einen ersten Stein ins Rollen gebracht. In Gesprächen mit Politikern machten die Landfrauen immer wieder deutlich: „Defizite bei Alltagskompetenzen sind ein gesamtgesellschaftliches Problem. Früher wurden uns diese Kenntnisse von zuhause mitgegeben. Davon können wir heute nicht mehr ausgehen, deshalb muss dies zusätzlich in der Schule geschehen.“



Das Volksbegehren Artenvielfalt hat große Wissensdefizite bei den landwirtschaftlichen Themen gezeigt. „Die Themenfelder Landwirtschaft, Ernährung und Umwelt müssen verstärkt alltagrelevant und praxisnah in der Schule vermittelt werden“, betont Göller. Die Freude bei den Landfrauen im Bayerischen Bauernverband war daher groß, als sich die Bayerische Staatsregierung im Zuge des Volksbegehrens im April für ein Unterrichtsfach Alltagskunde ausgesprochen hat. „Wir Landfrauen suchen nun erneut das Gespräch mit Politikern und Lehrern, um das Alltagswissen praxisnah in allen Schularten zu verankern,“ so Göller weiter, „denn Alltagskompetenz und Lebensökonomie, das ist es, was unsere Kinder fürs Leben brauchen!“



In einem Kurzfilm haben die Landfrauen im Bayerischen Bauernverband die „Meilensteine“ zu ihrer Forderung nach einem Unterrichtsfach Alltags- und Lebensökonomie zusammengefasst.



Hier geht’s zum Film: www.youtube.com > Alltags- und Lebensökonomie

Für die oben stehenden Pressemitteilungen, das angezeigte Event bzw. das Stellenangebot sowie für das angezeigte Bild- und Tonmaterial ist allein der jeweils angegebene Herausgeber (siehe Firmeninfo bei Klick auf Bild/Meldungstitel oder Firmeninfo rechte Spalte) verantwortlich. Dieser ist in der Regel auch Urheber der Pressetexte sowie der angehängten Bild-, Ton- und Informationsmaterialien.

Die Nutzung von hier veröffentlichten Informationen zur Eigeninformation und redaktionellen Weiterverarbeitung ist in der Regel kostenfrei. Bitte klären Sie vor einer Weiterverwendung urheberrechtliche Fragen mit dem angegebenen Herausgeber. Bei Veröffentlichung senden Sie bitte ein Belegexemplar an service@lifepr.de.

(lifePR) (