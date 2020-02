Pressemitteilung BoxID: 784909 (Bayerische Regiobahn GmbH (BRB))

Bauarbeiten der DB Netz AG bedeuten Fahrplanänderungen bei der BRB

Bauarbeiten der DB Netz AG bedeuten vom 08. - 09. sowie vom 22. - 23. Februar 2020 Änderungen in den Fahrplänen der BRB (Ostallgäu-Lechfeld-Bahn) auf den Strecken Augsburg – Kaufering – Landsberg (Lech) sowie Augsburg – Buchloe - Füssen.



Bauarbeiten der DB Netz AG bedeuten ab den Abendstunden vom 08. auf den 09. Februar sowie ebenfalls vom 22. auf den 23. Februar Fahrplanänderungen und Schienenersatzverkehr bei der BRB (Ostallgäu-Lechfeld-Bahn). Die Bauarbeiten bringen mit sich, dass auf dem Streckenabschnitt Augsburg – Buchloe einzelne Verbindungen entfallen oder durch Schienenersatzverkehr (SEV) mit Bussen ersetzt werden müssen. Auf dem Streckenabschnitt Augsburg – Bobingen kommt es in diesen Zeiträumen ebenfalls zu Schienenersatzverkehr (SEV) mit Bussen in den Abendstunden und nachts.



Die BRB bietet wie gewohnt auf ihrer Webseite (www.meridian-bob-brb.de) Sonderfahrpläne zum Download an und in der mobilen App „Meridian BOB BRB – Info & Tickets“ sind die Baumaßnahmen hinterlegt.

