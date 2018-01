Regionale Köstlichkeiten nachhaltig verpackt

Gleich zwei wichtige Trends bringt die Bayerische Milchindustrie eG (BMI) beim Messeauftritt auf der Internationalen Grünen Woche (IGW) vom 19. bis 28. Januar in Berlin auf einen Nenner: Regional erzeugte Produkte in nachhaltiger Verpackung werden von den Verbrauchern stark nachgefragt. So wie die leckeren Milchprodukte der Marke Thüringer Land in der umweltfreundlichen Mehrweg-Glasflasche.



Grundlage für die gute Schlagsahne, saure Sahne, Trink- und Schokomilch von Thüringer Land ist der hochwertige Rohstoff, der von Bauern aus der Region Thüringen mit größter Sorgfalt und Verantwortung für Umwelt, Tier und Mensch erzeugt wird. Qualität, Frische und die Förderung lokaler Landwirtschaft prägen dabei das Konzept der Marke.



Thüringer Land Saure Sahne in der Mehrweg-Glasflasche



Das Angebot in der nachhaltigen Mehrweg-Glasverpackung wird für die Marke Thüringer Land kontinuierlich ausgebaut. Im Mittelpunkt des Messeauftritts auf der IWG 2018 steht die Thüringer Land Saure Sahne, die durch ihre natürliche Produktreifung in der Glasflasche besonders überzeugt. Spezielle Milchsäurekulturen verleihen ihr einen angenehm säuerlichen, aromatischen Geschmack. Durch die natürlichen Milchsäurebakterien ist sie sehr gut verträglich. Sie kommt komplett ohne Zusatzstoffe aus und ist dennoch – bei sachgerechter Lagerung im Kühlschrank – auch nach Anbruch wochenlang haltbar. Die saure Sahne von Thüringer Land gerinnt oder klumpt nicht und eignet sich durch ihre vielseitige Verwendbarkeit für die warme und kalte Küche ebenso gut wie zum Backen.



Thüringer Land auf der Internationalen Grünen Woche in Berlin 19. bis 28. Januar 2018

Halle 20

Stand 218





Bayerische Milchindustrie eG

Die 1952 gegründete Genossenschaft BMI Bayerische Milchindustrie mit Sitz in Landshut zählt aktuell 28 Milchliefergenossenschaften und Molkereien als Mitglieder. Als eines der führenden deutschen Molkereiunternehmen verarbeitet die BMI jährlich mehr als 938 Mio. Kilogramm Milch und knapp über zwei Mrd. Kilogramm Molke an den neun Produktionsstandorten in Bayern, Thüringen und Sachsen-Anhalt. Der Exportanteil beträgt 48 Prozent. Die BMI ist einer der größten Molkenpulverhersteller Deutschlands; daneben sind Frischeprodukte und Käse tragende Säulen. Abnehmer sind der Lebensmitteleinzelhandel, die weiterverarbeitende Industrie und der Fachgroßhandel. Mit 1.039 Mitarbeitern wird ein Jahresumsatz von rund 532 Mio. Euro (2016) erwirtschaftet.



www.bmi-eg.com

