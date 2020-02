Pressemitteilung BoxID: 786168 (Bayerische Architektenkammer Körperschaft des Öffentlichen Rechts)

Neuer kostenfreier Leitfaden für Bauherren und Architekten: Schwellenlose Übergänge in Wohnungen

Personen, deren Sehfähigkeit eingeschränkt ist oder solche, die motorisch, kognitiv oder altersbedingt mit Einschränkungen leben, wissen um die besonderen Gefahren von Schwellen in ihrem unmittelbaren Wohnumfeld. Und auch nicht eingeschränkte Personen können von einer möglichst schwellenfreien und damit inklusiven Wohnung profitieren.



Grund genug für die Bayerische Architektenkammer ihre inzwischen drei bewährten Leitfäden (Band 1: Öffentlich zugängliche Gebäude, Band 2: Barrierefreie Wohnungen, und Band 3: Öffentlicher Verkehrs- und Freiraum) um eine weitere Arbeitshilfe zu erweitern: Das nun aufgegriffene Thema, wie Übergänge in bestehenden Wohnungen schwellenlos gestaltet werden können, vertieft dabei die in den anderen Leitfäden angesprochenen Aspekte eines barrierefreien Lebensumfelds für alle Generationen.



Fünf Autorinnen und Autoren haben an dem neuen 40-seitigen Leitfaden der Bayerischen Architektenkammer mit dem Titel „Barrierefreie Übergänge im Wohnungsbau (Bestand)“ mitgewirkt und wesentliche Informationen – von der sachverständigen Planung über eine normgerechte Umsetzung von schwellenlosen Übergängen bis hin zu deren fachgerechten Abdichtung – zusammengetragen.



„Die praktische Arbeitshilfe möchte Bauherren motivieren, bereits am Beginn eines Vorhabens besonders auf Barrierefreiheit zu achten. Wie eine Wohnung erschlossen und umgebaut werden kann, und wie hinderliche Schwellen, die das tägliche Leben erschweren, zu entfernen oder besser noch zu vermeiden sind, zeigt der Leitfaden anhand von konstruktiv durchdachten und bewährten Details. Er nimmt dabei besonders Haustüren, Terrassen, Balkone, Laubengänge und Badezimmer in den Blick. Diese Details lassen sich ohne Weiteres auch auf einen Neubau übertragen“, sagt Präsidentin Christine Degenhart.



Der Leitfaden kann kostenfrei auf der Website der Bayerischen Architektenkammer bestellt und in Kürze dort auch als PDF kostenfrei heruntergeladen werden: https://www.byak.de/publikationen.html unter „Barrierefreies Bauen“.



Für Betroffene, Interessierte, Bauherren, Kommunen, Unternehmen und Kammermitglieder bietet die Beratungsstelle Barrierefreiheit der Bayerischen Architektenkammer mit Unterstützung des Bayerischen Staatsministeriums für Familie, Arbeit und Soziales über die genannten Publikationen hinaus an 18 verschiedenen Standorten in Bayern und seit mehr als 30 Jahren hersteller- und produktneutrale Beratungen zu allen Aspekten der Barrierefreiheit an. Termine können über die Geschäftsstelle der Kammer in München, per E-Mail oder über ein Kontaktformular vereinbart werden, Ansprechpartnerin ist Charlotte Röttger, Referentin Beratungsstelle Barrierefreiheit: www.byak-barrierefreiheit.de.





















Für die oben stehenden Pressemitteilungen, das angezeigte Event bzw. das Stellenangebot sowie für das angezeigte Bild- und Tonmaterial ist allein der jeweils angegebene Herausgeber (siehe Firmeninfo bei Klick auf Bild/Meldungstitel oder Firmeninfo rechte Spalte) verantwortlich. Dieser ist in der Regel auch Urheber der Pressetexte sowie der angehängten Bild-, Ton- und Informationsmaterialien.

Die Nutzung von hier veröffentlichten Informationen zur Eigeninformation und redaktionellen Weiterverarbeitung ist in der Regel kostenfrei. Bitte klären Sie vor einer Weiterverwendung urheberrechtliche Fragen mit dem angegebenen Herausgeber. Bei Veröffentlichung senden Sie bitte ein Belegexemplar an service@lifepr.de.

(lifePR) (