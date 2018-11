Intacta RR2 PRO™ Sojabohnen bringen in Südamerika Vorteile für die Umwelt

15.11.18

Eine kürzlich veröffentlichte, fünfjährige Peer-Review-Studie zu Intacta RR2-PRO™-Sojabohnen zeigt, dass diese Technologie von Bayer Landwirten in Südamerika dabei helfen kann, Treibhausgasemissionen und Umwelteinflüsse zu reduzieren.



Seit 2013 wurden in Argentinien, Brasilien, Paraguay und Uruguay auf 73,6 Millionen Hektar Intacta RR2-PRO™-Sojabohnen angepflanzt. Bei diesen Sorten können Landwirte den Herbizid- und Insektizideinsatz effizienter gestalten und nachhaltigere Praktiken wie die konservierende Bodenbearbeitung und Direktsaat anwenden. Der Verbrauch fossiler Brennstoffe konnte somit gesenkt und mehr Kohlenstoff im Boden gespeichert werden, was zu insgesamt 6,8 Milliarden Kilogramm weniger Kohlendioxidemissionen führte. Dies entspricht in etwa den Emissionen von rund 3,3 Millionen Autos innerhalb eines Jahres.



„Diese Studie zeigt, dass Landwirte mit Innovationen wie der Sojabohnen-Technologie von Intacta höhere Erträge erzielen können, ohne dafür zusätzliche Ackerfläche in Anspruch zu nehmen“, sagte Mark Kidnie, Technologieleiter Mais und Sojabohnen von Bayer für die Region Südamerika. „Beim Anbau von Intacta-Sojabohnen verbringen Landwirte weniger Zeit auf dem Traktor, um Pflanzenschutzmittel auszubringen oder ihre Felder zu pflügen. Das führt zu erheblichen Umweltvorteilen.“



Insgesamt konnten die Umwelteffekte gemessen am weltweit anerkannten Umweltquotienten EIQ (Environmental Impact Quotient) um 30,6 Prozent gesenkt werden. Dies ist laut der Studie vor allem auf den effizienteren Einsatz von Ressourcen und Pflanzenschutzmitteln, Kraftstoffeinsparungen und die schonendere Bodenbearbeitung zurückzuführen. So konnten zum Beispiel die eingesetzten Herbizid- und Insektizidmengen im überprüften Zeitraum um 10,4 Milliarden Kilogramm reduziert werden. Beim Wasser betrugen die Einsparungen 200 Millionen Liter, was in etwa dem Volumen von 80 Olympia-Schwimmbecken entspricht.



Zudem wird mit der zweiten Generation von Sojabohnen mit eingebautem Schutz vor Insekten das Wirksamkeitsspektrum auf weitere Schädlinge wie den Heerwurm und den sogenannten Podworm, einer anderen Raupenart, ausgeweitet und somit ein noch effizienterer Einsatz von Herbiziden und Insektiziden ermöglicht.



Die Studienergebnisse unterstreichen das Engagement von Bayer für Nachhaltigkeit und eine sichere Ernährungsgrundlage. Technologien wie Intacta RR2-PRO™-Sojabohnen ermöglichen Landwirten auf der ganzen Welt, jetzt und in Zukunft zu einer sicheren und nachhaltigen Versorgung mit Lebensmitteln beizutragen. Weitere Informationen zur Nachhaltigkeitsstrategie von Bayer finden Sie im Geschäftsbericht 2017.



