Peter Pauli neuer Sprecher der BayBG-Geschäftsführung

28.09.18

Zum 1. Oktober 2018 übernimmt Peter Pauli (54) die Position des Sprechers der Geschäftsführung der BayBG Bayerischen Beteiligungsgesellschaft mbH, München. Er folgt Dr. Sonnfried Weber (67), der in den Ruhestand geht.



Der gebürtige Kulmbacher Peter Pauli ist seit 1998 für die BayBG tätig, bei der er nach einigen Stationen im Investment-Management seit 2007 Geschäftsführer war. Er verantwortete die Geschäftsbereiche „Bayern Nord“, „Turnaround“ und „Venture Capital“. Peter Pauli ist Vorstandsmitglied im Branchenverband BVK (Bundesverband Deutscher Kapitalbeteiligungsgesellschaften) und in diesem Gremium für Mittelstandsthemen zuständig.



Bayerns Wirtschaftsminister Franz Josef Pschierer: „Peter Pauli hat bereits in den vergangenen Jahren als Geschäftsführer der BayBG einen großen Beitrag zur Erfolgsgeschichte der Beteiligungsgesellschaft geleistet. Insbesondere hat er den Geschäftsbereich Venture Capital entwickelt und ausgebaut. Der bayerische Mittelstand wird durch die BayBG mit Eigenkapital bestens unterstützt. Ich bin mir sicher, dass Herr Pauli die BayBG auch künftig mit großem Engagement führt, und die BayBG wichtiger Partner des bayerischen Mittelstands bleibt.“



Dr. Otto Beierl, Vorsitzender des BayBG-Aufsichtsrats und Vorsitzender des Vorstands der LfA Förderbank Bayern: „Mit Peter Pauli als Sprecher der Geschäftsführung ist die BayBG bestens für die Zukunft gerüstet. Mit seiner hohen fachlichen Kompetenz und strategischen Weitsicht wird er die Erfolgsgeschichte der BayBG weiter fortführen.“



Zum weiteren BayBG-Geschäftsführer hat der Aufsichtsrat Karl Christian Vogel berufen, der über eine jahrzehntelange Erfahrung im Beteiligungsgeschäft verfügt, unter anderem als Geschäftsführer der Süd Beteiligungen GmbH.



Der Aufsichtsrat dankt dem scheidenden Sprecher der Geschäftsführung, Dr. Sonnfried Weber, der in seiner 17-jährigen Amtszeit die moderne BayBG geprägt und die Weichen für eine erfolgreiche Zukunft gestellt hat.

