Mit einer 1 Mrd. Euro bei 2.900 Unternehmen engagiert

„Die15 Mittelständischen Beteiligungsgesellschaften (MBGen) sind aktuell bei 2.900 Unternehmen mit knapp 1 Mrd. Euro engagiert. Diese Portfolio-Unternehmen beschäftigen 150.000 Mitarbeiter und weisen einen Umsatz von über 28 Mrd. Euro aus.“ Mit diesen Zahlen verdeutlicht Peter Pauli, Geschäftsführer der BayBG Bayerischen Beteiligungsgesellschaft und das für den Mittelstand zuständige Vorstandsmitglied im Branchenverband BVK (Bundesverband Deutscher Kapitalbeteiligungsgesellschaften), bei der Vorstellung der MBG-Jahresstatistik 2017 die betriebs- und volkswirtschaftliche Bedeutung der regional nach Bundesländern aufgestellten MBGen.



Mit Neu-Engagements von 151 Mio. Euro in rund 460 Unternehmen zählten die MBGen auch im Jahr 2017 zu den aktivsten Beteiligungsgesellschaften in Deutschland. Die stabile Nachfrage nach MBG-Beteiligungskapital erklärt Pauli mit dem Kapitalbedarf von Mittelstands- und Start-up-Unternehmen für die Umsetzung von Expansions-, Innovations-, Digitalisierungsprojekten die Regelung der Unternehmensnachfolge. Dieser zusätzliche Finanzbedarf kann vom Mittelständlern und Start-ups regelmäßig nicht über Kreditfinanzierungen oder Eigenmittel gedeckt werden.



Unter den MBGen nimmt die BayBG mit einem Beteiligungsbestand von mehr als 300 Mio. Euro eine exponierte Stellung ein. Pauli: „Aktuell entfallen über 32 Prozent des gesamten MBG-Beteiligungsbestands in Deutschland auf die BayBG.“



Mittelständische Beteiligungsgesellschaften (MBG)

Die 15 nach Bundesländern aufgestellten MBGen stehen für Beteiligungskapital für den Mittelstand. Ihre Gesellschafter sind Kreditinstitute, Kammern, Wirtschaftsverbände, Versicherer und zum Teil auch öffentliche Förderinstitute. Die MBGen sind privatwirtschaftlich organisiert und agieren langfristig gewinnorientiert, aber nicht kurzfristig gewinnmaximierend. Aktuell sind sie an rund 2.900 Unternehmen beteiligt, die mit 150.000 Mitarbeitern einen Jahresumsatz von 28 Mrd. Euro realisieren.

BayBG Bayerische Beteiligungsgesellschaft mbH

Die BayBG Bayerische Beteiligungsgesellschaft mbH ist einer der größten Beteiligungskapitalgeber für den Mittelstand. Sie ist aktuell bei 500 Unternehmen mit mehr als 300 Mio. Euro engagiert. Mit ihren Venture Capital- und Beteiligungsengagements ermöglicht sie mittelständischen Unternehmen die Umsetzung von Innovations- und Wachstumsvorhaben, die Regelung der Unternehmensnachfolge oder die Optimierung der Kapitalstruktur.

