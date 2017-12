Mit einer neuen 45-Fuß-Segelyacht der C-Line überrascht BAVARIA YACHTS zur boot

Die kommende boot Düsseldorf (20. bis 28. Januar) eröffnet BAVARIA YACHTS mit einem gigantischen Feuerwerk an Weltpremieren, darunter: die neue BAVARIA C45. Eine Segelyacht von 13,98 Metern Länge mit Superyachtcharakter und vielen Features, die man sonst nur von weit größeren Yachten kennt. Ein BBQ-Grill mit Wetbar im Cockpit, Platz für das Dinghi im Heck und die Möglichkeit, neben der klassischen 3- und 4-Kabinen-Version auch eine 5-Kabinen-Version ordern zu können, sind nur drei in einer langen Liste innovativer neuer Features in dieser Bootsgröße.



DESIGN IM SUPERYACHTSTYLE



Mit dem Design der BAVARIA C45 setzt BAVARIA YACHTS ganz neue Akzente im Segment von Segelyachten um die 45 Fuß. Der lang gezogene Rumpf mit seinen drei großen Rumpffenstern sowie der durch sein langes Fensterband ebenfalls schmal wirkende Aufbau lassen die BAVARIA C45 in der Silhouette wie eine Superyacht erscheinen. Und in allen stylishen Details steht die BAVARIA C45 einer Superyacht ebenfalls in nichts nach. Alle Luken, die zu dem cleveren Licht- und Belüftungskonzept der BAVARIA C45 gehören, sind im Deck eingelassen. Laufdecks und Aufbau sind ebene Flächen ohne Stufen und Kanten, wie auf einer echten Superyacht.



SEGELN UND/ODER ENTSPANNEN



Im Cockpit ist Entspannung vom Segelspaß klar voneinander getrennt. Wer ein Sonnenbad genießen möchte, kann dies im großen Cockpit tun. Neben zwei großen Liegeflächen ist dies auch der beste Platz für einen Lunch an den beiden großen Cockpittischen oder für ein BBQ vom Grill direkt am Heck der BAVARIA C45.



Getrimmt und gesteuert wird die BAVARIA C45 von den beiden Steuersäulen im hinteren Cockpit. Über die vier Winschen, gleich neben den beiden Steuerrädern, werden die Segel gesetzt und können in jedem Moment einfach und exakt getrimmt werden. Den perfekten Überblick hat der Steuermann auf die Segel, alle Navigationsinstrumente und natürlich die BAVARIA C45 selbst von den beiden Steuersäulen aus.



Weltweit erstmalig bietet BAVARIA YACHTS auf einer 45-Fuß-Segelyacht Platz für das Dinghi im Heck an. Mit leichten Handgriffen verschwindet das Dinghi zum Segeln über die Badeplattform im Heck und stört so nicht mehr länger in dieser Bootsgröße auf dem Vorschiff. Wird kein Dinghi benötigt, ist die Dinghi-Garage natürlich der perfekte Stauraum für die Tauchausrüstung und andere Sportgeräte.



PERFORMANCE UND EASY HANDLING



Die Linien und das Design der BAVARIA C45 stammen von COSSUTTI YACHT DESIGN aus Italien. Maurizio Cossutti und sein Partner Alessandro Ganz haben ihre ganze Erfahrung aus dem Design von Regatta- und Fahrtenyachten in die neue BAVARIA C45 einfließen lassen. Damit verfügt die BAVARIA C45 schon ab Werft über eine unglaublich gute Segelperformance und ein großes Geschwindigkeitspotenzial. Die BAVARIA C45 springt bereits beim leichtesten Windhauch an und ist sicher und schnell auch bei rauen Bedingungen zu segeln.



Wichtig war dem Entwicklungsteam von BAVARIA YACHTS immer, dass die BAVARIA C45 nicht nur schnell, sondern auch einfach zu segeln ist. Schnelle Wenden an der Kreuz garantiert die Selbstwendefock. Für schnelle Reisen bei achterlichen Winden sorgt ein großer Gennaker, der leicht über einen Furler zu setzen und zu bergen ist. Die Performance in den Fingerspitzen spürt der Steuermann am Steuer durch das perfekt ausbalancierte Ruderblatt. Die BAVARIA C45 gehorcht bestens jeder Ruderbewegung unter Segeln wie auch bei Manövern im Hafen.



HOLIDAY, STYLE ODER AMBITION



Das schon bei der BAVARIA C57 eingeführte Konzept unterschiedlicher Ausstattungslinien wird bei der BAVARIA C45 noch um eine sportliche Variante erweitert. Schon alles drin und schon alles dran, kann man mit der BAVARIA C45 HOLIDAY bereits am ersten Segeltag auf großen Törn gehen, denn Standardausrüstung bei BAVARIA YACHTS bedeutet, dass im Grundpreis schon alles an Bord ist, was ein Skipper und seine Crew brauchen - von der Ankerwinsch über Segel bis zu Navigationsinstrumenten.



Die BAVARIA C45 STYLE überzeugt mit edlen Hölzern und hochwertigen Materialien in allen Details an Bord. Sportliches Design und beste Segeleigenschaften verspricht die BAVARIA C45 AMBITION. Sie bietet alles, was man zum schnellen Segeln benötigt, ohne dass man auf etwas verzichten muss. Clever gelöst ist zum Beispiel das offene Heck, ohne auf eine Badeplattform verzichten zu müssen.



3, 4 ODER SOGAR 5 KABINEN?



Das Layout unter Deck der BAVARIA C45 ist in seinen Möglichkeiten nicht zu überbieten. Neben der klassischen 3-Kabinen-Version, mit einer für seine Klasse extrem großzügigen Eignerkabine mit Bad und Dusche im Bug und den zwei ebenso großzügigen Gästekabinen im Heck, kann die BAVARIA C45 auch in einer 4-Kabinen-Version geordert werden. Zwei geräumige Kabinen im Bug mit eigenem Bad und eine separate Dusche im Salon bieten den perfekten Luxus für acht Personen auf der 13,98 Meter langen BAVARIA C45. Revolutionär für eine 45-Fuß-Segelyacht: Die BAVARIA C45 verfügt auf Wunsch auch über eine fünfte Kabine mit zwei Doppelstockbetten.



Allen Kabinenversionen gleich ist der lichtdurchflutete Salon mit Platz für große Dinner mit großer Crew am U-förmigen Salontisch an Backbord und zum Entspannen auf dem Loungesofa an Steuerbord. Gekocht, Essen zubereitet und Drinks gemixt werden in der L-förmigen Pantry, und die ist immer aufgeräumt. Viele Staufächer und vor allen Dingen große Kühlschränke bieten Platz für reichlich Proviant.



MODERNSTE TECHNIK AN UND UNTER DECK



Auf der BAVARIA C45 hat man die Navigation und die gesamte Bordelektronik nicht nur auf den großen Displays immer im Blick, sondern auch schnell und übersichtlich im Griff. Digital Switching ist das Stichwort, entwickelt von den Elektronikherstellern B&G und Naviop in Zusammenarbeit mit dem BAVARIA-Entwicklungsteam. Per Touchscreen können alle Geräte und Stromkreise an Bord gesteuert und kontrolliert werden. Die Füllstände von Kraftstoff-, Wasser- und Abwassertanks sind mit wenigen Fingertipps auf dem Display gecheckt, ebenso wie der Ladezustand der Batterien. Und dies alles ist schon in der Standardausführung der BAVARIA C45 enthalten. Innovativer geht es kaum!



STABILE RÜMPFE UND HOHE QUALITÄT



Deck und Rumpf der BAVARIA C45 werden in einem technisch aufwendigen und modernen Vakuuminfusionsverfahren gebaut. Das garantiert extrem stabile Rümpfe bei weniger Gewicht. Die Ingenieure von BAVARIA YACHTS haben dieses Verfahren für den Serienyachtbau noch verfeinert und es VACUTEC getauft. Seit 2016 werden alle Neuentwicklungen bei BAVARIA YACHTS in diesem Verfahren gebaut.



Technische Daten

Länge ü. a. 13,98 m

Rumpflänge 13,60 m

Rumpfbreite 4,49 m

Verdrängung leer 11935 kg

Tiefgang Standard 2,20 m

Segelfläche 114/123 qm

