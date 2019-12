Pressemitteilung BoxID: 778321 (Bavaria Yachtbau GmbH)

BAVARIA YACHTS: zwei Weltpremieren und viele Neuheiten

BAVARIA YACHTS hält Wort und präsentiert auf der boot 2020 vom 18. bis 26 Januar neben der neuen Segelyacht BAVARIA C42 und dem Motorboot BAVARIA SR41 weitere Neuheiten. Die Segelyachten der CRUISER Line zeigen sich in einem neuen Look und die Motorboote der BAVARIA S Line überzeugen mit einem attraktiven STYLE Paket.



Im Sommer 2019 hatte es das Management von BAVARIA YACHTS verkündet: Zur boot 2020 wird es eine neue Segelyacht und ein neues Motorboot von BAVARIA YACHTS geben. Jetzt in Düsseldorf löst BAVARIA YACHTS sein Versprechen ein.



Die BAVARIA C42 ist die konsequente Weiterentwicklung der BAVARIA C-Line, aber mit einem eigenen Charakter. Eine moderne innovative Rumpfform mit Chines und einem von BAVARIA YACHTS entwickelten V-Bug garantieren beste Segeleigenschaften und ein ungewöhnlich großes Platzangebot unter Deck.



Die BAVARIA SR41 ist der Auftakt zu einer neuen Motorbootlinie von BAVARIA YACHTS. Sie vereint dabei das Beste aus der sportlichen BAVARIA S-Line und der BAVARIA R-Line. Ein komfortables Cockpit, eine große Sonnenliege, die sich im Handumdrehen zu einer Lounge Area mit Tisch direkt am Wasser umbauen lässt, und eine große Badeplattform machen die BAVARIA SR41 zur idealen Motoryacht.



Zur neuen Saison hat BAVARIA YACHTS seiner CRUISER-LINE eine neue Optik gegeben. Ein breiter Streifen am Aufbau verleiht den sechs Modellen der CRUISER-LINE ein noch sportlicheres Design. Um diesen sportlichen Look abzurunden, sind seit August auch die leichten Composit-Steuerräder gleich im Standard enthalten.



Mit dem neuen attraktiven Ausstattungspaket STYLE verleiht BAVARIA YACHTS seinen Motorbooten der S-LINE noch mehr Ausstattung und noch mehr Komfort. Und einen Preisvorteil von zwanzig Prozent auf die STYLE Optionen gibt es für die Motorboote von der BAVARIA S29 bis zur BAVARIA S45 zusätzlich.



Die Segelyachten von BAVARIA YACHTS findet man in der Halle 17 Stand C43 und die Motoryachten in der neuen Messehalle 1 am Stand B37.



SAVE THE DATE - PRESSEKONFERENZEN





Montag, 20. Januar 14:30 Uhr – Motorboot Halle 1/B37

Weltpremiere der BAVARIA SR41







Montag, 20. Januar 15:30 Uhr – Segelboot Halle 17/C43

Weltpremiere der BAVARIA C42





TERMINE FÜR VIDEO- UND FOTOTEAMS





BAVARIA C42 – Halle 17 / C43

Sonntag, 19 Januar: 9:15 bis 10:00 Uhr

Montag, 20. Januar: 9:15 bis 10:00 Uhr und 18:00 bis 18:45 Uhr

Dienstag, 21. Januar: 9:15 bis 10:00 Uhr und 18:00 bis 18:45 Uhr

Mittwoch, 22. Januar: 9:15 bis 10:00 Uhr

Donnerstag, 23. bis Sonntag, 26. Januar: Termine nach Absprache







BAVARIA SR41 – Hall 1 / B37

Sonntag, 19 Januar: 9:15 bis 10:00 Uhr

Montag, 20. Januar: 9:15 bis 10:00 Uhr und 18:00 bis 18:45 Uhr

Dienstag, 21. Januar: 9:15 bis 10:00 Uhr und 18:00 bis 18:45 Uhr

Mittwoch, 22. Januar: 9:15 bis 10:00 Uhr

Donnerstag, 23. bis Sonntag 26. Januar: Termine nach Absprache



Wir bitten um rechtzeitige Anmeldung.





AUSGESTELLTE YACHTEN AUF DER BOOT 2020





Halle 1 / B37

BAVARIA SR41 | Weltpremiere

BAVARIA S29 OPEN

BAVARIA S33 HT

BAVARIA R40 COUPE

VIRTESS 420 FLY







Halle 17 / C43

BAVARIA C42 | Weltpremiere

BAVARIA C45 HOLIDAY

BAVARIA C50 STYLE

BAVARIA C57 STYLE

CRUISER 37

VISION 42



