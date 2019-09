Pressemitteilung BoxID: 767856 (Bauknecht Hausgeräte GmbH)

Design meets Funktion - Neue Produkthighlights von Bauknecht auf Gut Böckel

Unter dem Motto „Die Küche neu denken“ präsentierte Bauknecht auch in diesem Jahr wieder innovative Produktneuheiten und Highlights in dem exklusiven Ambiente von Gut Böckel und spannte dort den Bogen von traditioneller Kulisse zu zeitgemäßem Design und zukunftsweisenden Technologien. Besondere Aufmerksamkeit galt dabei insbesondere der neuen, mit dem Red Dot Award 2019 ausgezeichneten, viertürigen Kühl-Gefrierkombination Active Quattro und den neuen Induktionskochfeldern, mit denen jeder zum Profikoch wird. Diese Küchenhelfer überzeugen nicht nur durch einfache, intuitive Bedienmöglichkeiten und innovative Technologien, sondern setzen auch stylische Designakzente in jeder Küche. Außerdem zu sehen waren die prämierten Designlinien Collection.11 und Collection.09. Abgerundet wurde die Produktpräsentation mit dem neuen, integrierten Muldenlüfter und der Backofenserie mit Steam-Technologie.



Kochen auf höchstem Niveau: Die neuen Induktionskochfelder von Bauknecht



Mit den neuen Induktionskochfeldern von Bauknecht gelingen köstliche Kreationen so einfach wie nie. Innovativ, funktional und leicht zu bedienen, unterstützen verschiedene automatisierte Funktionen beim Kochen – egal ob Lieblingsgericht oder aufwendiges Menü. Die Vielseitigkeit der Kochfläche sorgt zudem für Flexibilität: je nach Modell gibt es unterschiedliche Flexi-Zonen, auf denen auch große Töpfe und Pfannen problemlos Platz finden und zudem Bereiche mit unterschiedlichen Temperaturstufen, so dass nur der Topf in den jeweiligen Bereich verschoben wird, ohne die Leistung manuell anpassen zu müssen. Die exklusive Homenet-App optimiert das Kocherlebnis zusätzlich.



Vielseitiger Vorratsmanager: Die neue Kühl-Gefrierkombination Active Quattro von Bauknecht



Im Jubiläumsjahr stellt Bauknecht getreu dem Motto „Du kümmerst dich um die Dinge, die du liebst. Wir auch – seit über 100 Jahren“ die neue viertürige Kühl-Gefrierkombination Active Quattro vor: Außergewöhnliches Fassungsvermögen in Kombination mit unglaublicher Vielseitigkeit sorgen für die optimalen Bedingungen bei der Lebensmittelaufbewahrung. Mit 591 Litern maximalem Nutzinhalt bietet die Active Quattro Kühl-Gefrierkombination ausreichend Platz für jeden Großeinkauf. Dank seines „Multi-Temperatur“ Gefrierteils, das die Einstellung von drei verschiedenen Temperaturstufen ermöglicht, ergibt sich eine außerordentliche Flexibilität bei der idealen Lagerung von Gefriergut. Der energiesparende „Multipower-Inverter-Kompressor“ sorgt für geringe Temperaturschwankungen und ist dabei mit 37 dB extrem leise. Das zeitgemäße, authentische Design der Active Quattro Kühl-Gefrierkombination bietet dabei eine stylische Lösung für moderne Küchen und Lebensstile.



Prämiertes Design und maximaler Komfort: Die ausgezeichneten Designlinien Collection.09 und Collection.11 von Bauknecht



Ein ästhetisches, individuelles Design zum rundum Wohlfühlen – das zeichnet Bauknecht Haushaltsgeräte aus. Mit fünf einzigartigen Designlinien und neuesten Technologien geht Bauknecht auf individuelle Kundenwünsche ein und bietet für jeden Anspruch das Richtige. Die perfekt aufeinander abgestimmten, prämierten Designlinien, fügen sich harmonisch in jede Küche ein und überzeugen durch verlässliche Qualität, hochwertige Materialien und außergewöhnliche Leistung.



Induktionskochfeld mit integriertem Dunstabzug: Der neue Muldenlüfter von Bauknecht



Markantes Design und hohe Funktionalität gehen bei Bauknecht Hand in Hand und machen so die Küche zum ästhetischen Herzstück jeden Zuhauses. Nach diesem Prinzip entwickelte Bauknecht eine Kombination aus Induktionskochfeld und Dunstabzug – ein modernes und platzeffizientes Zwei-in-Eins-System, das den Dunstabzug ebenflächig in das Kochfeld integriert und sich so nahtlos in jedes Küchenambiente einfügt. Genau wie das Induktionskochfeld lässt sich der integrierte Dunstabzug ganz einfach elektronisch durch zentral angeordnete Bedienelemente steuern und unkompliziert in der Spülmaschine säubern.



Inspiriert von den Profis: Bauknecht sorgt für ordentlich Dampf in der Küche



Gesunde, leckere Gerichte, ganz leicht und schnell zubereitet – am liebsten jeden Tag. Bauknecht präsentiert eine neue Serie von Backöfen, die zusätzlich für beste Dampfgarergebnisse konzipiert ist, denn die innovative Steam-Technologie kombiniert Wasserdampf mit traditioneller Heißluft. Dieses Verfahren gart Gerichte besonders schonend und intensiviert den Geschmack, während Nährstoffe erhalten bleiben. Zudem werden die Ergebnisse durch das kombinierte Dampfverfahren innen schön saftig und außen knusprig – mit einem Wort: unwiderstehlich. Intuitive Benutzeroberflächen garantieren eine besonders einfache Bedienung.

