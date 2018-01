Cosmetagora 2018: Das "Be authentic"-Konzept von BASF spricht einen naturnahen Lebensstil an

.

- Mediterrane Einflüsse: glamouröse Texturen und effektiver Sonnenschutz, basierend auf den UV-Filterlösungen von BASF

- Experimental Nomad: Kompakte All-in-one-Formulierungen, die einfach anzuwenden sind und in einen Rucksack passen – für die Schönheit unterwegs

- Tinosorb® S Lite Aqua ermöglicht die Herstellung leichter Formulierungen



Auf der diesjährigen Cosmetagora wird BASF an den Ständen 129-132-133 sein neues „e authentic"-Konzept und die neuesten Produkteinführungen vorstellen. Das Konzept umfasst zwei Kollektionen mit ansprechenden Formulierungen – Mediterrane Einflüsse und Experimental Nomad –, die von den neuesten, von der französischen Trendagentur Peclers identifizierten Schönheitstrends inspiriert sind. „ie Kosmetikbranche erlebt derzeit große Veränderungen. Immer mehr Verbraucher suchen nach Produkten, die zu einem authentischen, naturverbundenen – ‚ack to Nature‘ – Lebensstil passen", sagte Marine Belthé, BASF Personal Care Europe. „nser ‚e authentic‘-Konzept liefert Herstellern von Kosmetika und Körperpflegeprodukten Anregungen, wie sie reichhaltige, von der Natur inspirierte All-in-one-Formulierungen für Schönheitsprodukte auf Reisen kreieren können".



Mediterrane Einflüsse – glamouröse Formulierungen, die pflegen und schützen



Entspannen, Sonnenschein und exquisite Küche – der mediterrane Lebensstil, der dafür berühmt ist, lässig und zugleich elegant zu sein, inspiriert die wichtigsten Schönheitstrends weltweit. Die Nutrikosmetik-Formulierungen von BASF umfassen reichhaltige glamouröse Texturen und bieten sowohl Feuchtigkeit als auch optimalen Sonnenschutz für unbeschwerte Sommermonate. Das „Gentle Olive Scrub" bereitet die Haut auf das Sonnenbad vor, während das „Dry Sensation Protecting Oil SPF 30" und das „Lite Sun Matrix Fluid SPF 50+" die Haut gegen die UV-Strahlung schützen. Der reichhaltige „Gourmet Body Balm" nährt die Haut nach dem Sonnenbad.



Experimental Nomad – einfache Formulierungen für die Schönheit unterwegs



Die Verbraucher von heute suchen nach Abenteuern, bei denen sie die Welt und sich selbst entdecken können. Daher hat BASF eine Kollektion von Formulierungen geschaffen, die auf die Bedürfnisse und Wünsche des modernen Nomaden zugeschnitten sind. Diese Formulierungen basieren auf natürlichen Inhaltsstoffen, aus denen sich Schönheitsprodukte herstellen lassen, die einfach anzuwenden sind und in jeden Rucksack passen. Das von der Natur inspirierte „2-in-1-Wash Gel" ist Shampoo und Duschgel in einem, wohingegen das „All Purpose Moisture Fluid" – für Körper und Gesicht – einen angenehmen, pflegenden Schnell-Trocken-Effekt bietet und gut zu dem erfrischenden und revitalisierenden „Cataplasm Water Jelly" Gel passt. Das „High Performance Sun Matrix Fluid SPF 50+" unterstützt den Sonnenschutz des „modernen Nomaden".



Tinosorb® S Lite Aqua – eine leichtere Art, Ihre Haut zu schützen



Tinosorb® S Lite Aqua basiert auf einer einzigartigen Technologie, Breitband-UV-Schutz in die Wasserphase zu bringen. Das liegt an der wasserdispergierbaren Form seines öllöslichen Gegenstücks Tinosorb® S. Dies ermöglicht es Kosmetikherstellern, die UV-Filterlast in der Ölphase zu reduzieren – für größere Flexibilität und leichtere Formulierungen. Die Verteilung der UV-Filterlast zwischen der Öl- und der Wasserphase erhöht den SPF- und den UV-A-Schutzfaktor. Das macht Tinosorb S Lite Aqua zu einem idealen Kandidaten für niedrigviskose Formulierungen, die von einer reduzierten Ölphase profitieren. Aufgrund der einzigartigen Eigenschaften von Tinosorb S Lite Aqua kann die Wasserfestigkeit trotz eines UV-Filters in der Wasserphase erzielt werden.









