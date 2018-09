45 Jahre Baros Maldives

24.09.18

Baros Maldives hat sich anlässlich seines 45. Jubiläums einem großen Redesign unterzogen und erstrahlt in neuem Glanz: eine neue Villenkategorie, die frisch renovierte Sails Bar und ein neues Coral Line-Projekt für den Schutz der Unterwasserwelt sind erst der Anfang. Denn Baros Maldives erfindet sich immer wieder neu, ohne dabei sein maledivisches Erbe zu vergessen.



Neue Villen Kategorie „Baros Suites“ Im Zuge des Redesigns ist Baros Maldives um eine neue Villenkategorie, die Baros Suites, reicher. Diese Suiten sind private, freistehende Villen, die ihren Gästen einiges bieten: einen modernen, luxuriösen Wohnbereich, einen 6 x 3 Meter großen Swimming Pool, einen separaten Heiß- und Kaltwasser-Whirlpool und einen exklusiven Pavillon ausgestattet mit einem schwingenden Bett für den ganz besonderen Blick über den Indischen Ozean.



Darüber hinaus sind die bestehenden Wasser-, Pool- und Deluxe Villen mit neuem Mobiliar, leuchtenden Farben und Materialien höchster Qualität ausgestattet worden, um den Komfort der Gäste erneut anzuheben und den eleganten Stil jeder Villa weiter herauszuarbeiten. Das Dinner-Erlebnis auf der Insel ist dank des neuen Designs der Sails Bar im Herzen des Palmengartens sowie des Cayenne Grill Restaurants direkt an der Lagune besser als je zuvor.



Coral Lines – ein neues Projekt für die Riff-Regeneration Die Wiederherstellung des Hausriffs in seine ursprüngliche Pracht ist mit einem neuen Projekt, den Coral Lines, vorangetrieben worden. Hierbei werden umweltschonende, nachhaltige und naturnahe Methoden angewendet. Es werden Fragmente von Korallen gesammelt und an Seilen befestigt, die im Meereszentrum der Lagune hängen und die anschließend ein bis drei Jahre ernährt und umsorgt werden, bis sie wieder im Riff angebracht werden können. Diese tatkräftige Methode sorgt für einen Wachstum der Korallen in ihrem natürlichen Habitat ohne jegliche künstlichen Strukturen. Zur Feier seines maledivischen Erbes bietet Baros Maldives ein besonderes Package an, das sich „Essence of Maldives“ nennt. Es beinhaltet neben einer Flasche Champagner, einen Sunset-Cruise und ein privates Starlight Abendessen.

