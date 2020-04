Pressemitteilung BoxID: 796758 (Barmherzige Brüder Krankenhaus gGmbH - Standort München -)

Mehr Sicherheit - nicht nur - in Corona-Zeiten: Erstes DGAI Zertifikat in München für "intensivmedizinische Schwerpunktversorgung mit dem Modul ECMO"

Klinik für Anästhesiologie und Intensivmedizin des Krankenhauses Barmherzige Brüder München wird für ihre intensivmedizinische Versorgung sowie ECMO-Expertise ausgezeichnet

Die Deutsche Gesellschaft für Anästhesiologie und Intensivmedizin (DGAI) verlieh der Intensivstation des Krankenhauses Barmherzige Brüder München am 16. April 2020 das „Zertifikat für die intensivmedizinische Schwerpunktversorgung mit dem Modul ECMO“. Nach einem erfolgreichen Audit am 4. März 2020 attestierten die zwei Auditoren des Wissenschaftlichen Arbeitskreises Intensivmedizin der DGAI der Klinik für Anästhesiologie und Intensivmedizin, Chefarzt Dr. Franz Brettner, die Anforderungen für die Erlangung des Zertifikates und des ECMO-Moduls erfüllt zu haben. „Unsere Intensivstation ist die erste Intensivstation Münchens, der diese renommierte Auszeichnung verliehen wurde“, freut sich Geschäftsführerin Dr. Nadine Schmid-Pogarell.



Die Auditoren bescheinigten der Klinik, dass die „Mindestanzahlen für ECMO-Anwendung klar erfüllt werden, ebenso wie die personellen Anforderungen. Strukturell und technisch ist die Station umfangreich ausgestattet. Insgesamt zeigt sich die Klinik in Hinblick auf die Beschreibung Ihrer Prozesse, der Einarbeitung neuer Mitarbeiter sowie der Dienst- und Urlaubsplanung besonders vorbildlich.“ Als besondere Stärken wurden „das technische Equipment, der Teamspirit, die Einarbeitungskonzepte und Mitarbeiterpflege sowie die vorbildlichen Prozesse und Strukturen“ gelobt.



Chefarzt Dr. Franz Brettner erläutert dazu: „Die exzellente Vorbereitung des hervorragenden interprofessionellen Intensivteams hat es möglich gemacht, dass unser Krankenhaus mit dem begehrten Zertifikat ausgezeichnet wurde. Die Auszeichnung stellt einen konsequenten Meilenstein in der seit vielen Jahren eingeschlagenen Schwerpunktausrichtung der Intensivmedizinischen Klinik als ARDS- und ECMO-Zentrum mit überregionalem Einzugsbereich dar.“



Seit dem Neu- und Umbau u.a. der Intensivstation von 2017 bis 2019 verfügt die Klinik für Anästhesiologie und Intensivmedizin über 26 Betten in modern ausgestatteten 20 Einzel- und drei Doppelzimmern. Im Schnitt versorgen Chefarzt Dr. Franz Brettner und sein Team aus über 100 Ärztinnen, Ärzten und Pflegekräften circa 2.500 Patienten pro Jahr. Die Aufenthaltsdauer variiert von wenigen Stunden bis hin zu 100 Tagen oder mehr.









