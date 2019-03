Pressemitteilung BoxID: 745948 (Barmherzige Brüder Krankenhaus gGmbH - Standort München -)

Licht auf Kreta - Natur und Szenen in Acrylmalerei von Ursula Angel

Kunst im Krankenhaus - Einladung zur Ausstellungseröffnung

.



Donnerstag, 4. April 2019, 17:30 Uhr Vernissage

Krankenhaus Barmherzige Brüder München

im Gang zwischen Kirche und Palliativstation

Romanstraße 93, 80639 München



Begrüßung: Dr. Nadine Schmid-Pogarell, Geschäftsführerin Krankenhaus Barmherzige Brüder

Laudatio: Dr. Peter Kosek, Allgemeinmediziner und Ehemann der Künstlerin

Die Künstlerin ist anwesend und beantwortet gerne Fragen zu ihren Werken.



Ausstellungsdauer: 4. April - 12. Juni 2019 täglich 8.00 bis 20.00 Uhr



Mit „Licht auf Kreta“ von Ursula Angel Platen eröffnet das Krankenhaus Barmherzige Brüder München in diesem Jahr seine Reihe „Kunst im Krankenhaus“. Der südlichste Punkt Europas – das ist Kreta. Im Sommer steht die Sonne fast senkrecht am Himmel und im Winter gibt es Schnee meistens nur auf den hohen Bergen der Insel. Dieses südliche Licht strahlt aus den Bildern der Künstlerin Ursula Angel Platen. Es gibt den Farben Kraft und schafft Gegensätze zwischen Hell und Dunkel. In ihrem Werk beschäftigt sich die Künstlerin seit langem mit der Wirkung von Natur und Szenen in der Malerei auf den Betrachter. Ihre Bilder strahlen eine Fröhlichkeit aus, die ganz selbstverständlich aus ihrem Inneren fließt: Sie ist nicht nur Malerin mit einer achtjährigen Ausbildung bei Universitätsprofessoren in England und Dänemark, sondern auch seit früher Jugend Pianistin mit einem Repertoire von Bach bis Schumann, von den Beatles bis Dave Brubeck. Schon mit 15 Jahren war sie Organistin. Darüber hinaus ist sie aktive Yogalehrerin, ausgebildet in Indien, USA, England und Kreta. Dieses Zusammenspiel an Fähigkeiten macht das Besondere der Bilder von Ursula Angel aus: Farben und Kontraste, Freude und Melodie, Atmung und Bewegung – eine seltene Kombination an Ausdruckskraft.



„Die sonnendurchfluteten Bilder voll südländischer Lebensfreude von Ursula Angel sind wie geschaffen für unsere Ausstellungsserie ‚Kunst im Krankenhaus‘. Wir sind überzeugt davon, dass die Betrachtung von Kunst das Wohlbefinden fördert und damit ein Bestandteil des Heilungsprozesses sein kann“, sagt Dr. Nadine Schmid-Pogarell, Geschäftsführerin des Krankenhauses Barmherzige Brüder. „Daher bringen wir die Kunst zu denjenigen, die jede Unterstützung gebrauchen können, um an Leib und Seele zu gesunden. Wir setzen auf den therapeutischen Nutzen der Kunst und veranstalten deshalb drei Mal pro Jahr Ausstellungen mit unterschiedlichsten Künstlern und Genres. Und auch für unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter bedeuten die wechselnden Bilderschauen eine wohltuende Abwechslung im Klinikalltag. Ursula Angels Bilder in Acrylmalerei passen bestens zu unserem therapeutischen Kunstkonzept.“



Die Gemälde umfassen einen weiten Bogen an Themen: Blumen und Bäume, Blüten wie etwa die „Königin der Nacht“, das Meer mit seinen Inseln und Schiffen in der Gischt, Badende in der Mittagssonne, mystische Berge, traditionelle Klostertürme, ein Leuchtturm – und über allem die Sonne in ihren verschiedensten Variationen.

Für die oben stehenden Pressemitteilungen, das angezeigte Event bzw. das Stellenangebot sowie für das angezeigte Bild- und Tonmaterial ist allein der jeweils angegebene Herausgeber (siehe Firmeninfo bei Klick auf Bild/Meldungstitel oder Firmeninfo rechte Spalte) verantwortlich. Dieser ist in der Regel auch Urheber der Pressetexte sowie der angehängten Bild-, Ton- und Informationsmaterialien.

Die Nutzung von hier veröffentlichten Informationen zur Eigeninformation und redaktionellen Weiterverarbeitung ist in der Regel kostenfrei. Bitte klären Sie vor einer Weiterverwendung urheberrechtliche Fragen mit dem angegebenen Herausgeber. Bei Veröffentlichung senden Sie bitte ein Belegexemplar an service@lifepr.de.

(lifePR) (