Ayurveda: Sieben gute Gründe für eine Auszeit in Asien

Es gibt keinen besseren Platz, als Heilung und Entspannung in einem der Ursprungsländer des Ayurveda zu erleben. Sri Lanka gilt neben Indien als Herkunftsregion der ganzheitlichen Lehre, dem „Wissen vom Leben“. Die authentischen Behandlungen der rund 5000 Jahre alten Medizinkunde bringen Körper, Geist und Seele der Kurenden wieder in Balance. In den vielfach ausgezeichneten Barberyn Resorts im Südwesten der Insel regenerieren Gäste auf besondere Weise. „Bei unseren Ayurveda-Treatments greift alles ineinander: Massagen, Kräutertherapie, Yoga, Meditation, Akupunktur“, so Manick Rodrigo, Geschäftsführer der beiden Schwesterhotels Barberyn Reef Ayurveda Resort und Barberyn Beach Ayurveda Resort www.barberyn.de. Hier sieben Gründe, warum eine Ayurvedakur auf Sri Lanka mehr Sinn macht als anderswo – trotz Flug und Klima-Umstellung.



1. Ayurveda gilt in Sri Lanka seit jeher als „Volksmedizin“. Entsprechend umfassend sind die Kenntnisse der erfahrenen Therapeuten – häufig stammen sie sogar aus Familien mit generationsübergreifender Ayurveda-Tradition. Während der Begriff Ayurveda hierzulande nicht geschützt ist, sind alle Ärzte vor Ort staatlich geprüft und bestens ausgebildet.



2. In den Barberyn Ayurveda Resorts geht es um tiefgreifende Therapien und nicht nur ein Wellness-Erlebnis wie oftmals in Europa. Vielmehr soll den Ursachen für Störungen oder Krankheiten auf den Grund gegangen, der Körper entgiftet und die Gesundheit wiederhergestellt werden.



3. Die Mitarbeiter der Barberyn Resorts stellen alle Pulver, Pasten, Tabletten, Tinkturen und Öle in der Hausapotheke selbst her. Die verwendeten Kräuter und Pflanzen sind aus eigenem Anbau und von bester Qualität.



4. Je nach seinen Doshas, den drei Lebensenergien, wird auf jeden einzelnen Gast eine typgerechte Ernährung zugeschnitten. Geschultes Personal berät kompetent.



5. Yoga, das seine Wurzeln ebenfalls in Südasien hat, ist wichtiger Teil des Aufenthalts. Hinzu kommen Meditation und Akupunktur als Ergänzung.



6. Ayurveda und Wärme gehören zusammen. In Sri Lanka herrschen Durchschnittstemperaturen um 27 Grad. Das tut Körper und Seele gut und wirkt ausgleichend auf Vata, Pitta und Kapha.



7. Relaxen und loslassen fällt vielen Menschen fern der Heimat leichter. Sorgen bleiben zuhause, der Kurerfolg ist intensiver.



Preisbeispiel



Ein zweiwöchiger Aufenthalt mit ayurvedischer Vollverpflegung und Ayurveda-Anwendungen in einem der beiden Barberyn Ayurveda Resorts auf Sri Lanka kostet ab 1.715 €/Pers. Infos und Buchungen unter www.barberyn.de oder info@barberyn.lk

Barberyn Reef Ayurveda Resort

Die Barberyn Ayurveda Resorts sind Vorreiter des Ayurveda-Tourismus in Sri Lanka, Betreiberfamilie Rodrigo wurde wiederholt vom örtlichen Tourismusamt als bester Ayurveda-Anbieter des Landes ausgezeichnet. Sowohl das "Barberyn Reef Ayurveda Resort" nahe Beruwela als auch das "Barberyn Beach Ayurveda Resort" bei Weligama liegen an palmengesäumten Tropenstränden an der Südwestküste der Insel. Herzstück der Hotels ist jeweils das Ayurveda Gesundheitszentrum. Beide bieten eine große Auswahl an Ayurveda-Kuren sowie Yoga und Meditation. Seit 2015 zählt auch ein Dschungel-Refugium zum Barberyn-Repertoire: Das "Diyabubula Art & Jungle Hideaway" konzentriert sich auf Kunst und naturnahe Architektur. Die Lodge mit fünf Gästevillen liegt im Landesinneren.















