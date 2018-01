Bankhaus Ellwanger & Geiger KG veräußert ihre Immobiliengesellschaften im Rahmen eines Management-Buy-Outs

Die Bankhaus Ellwanger & Geiger KG hat im Rahmen eines Management-Buy-Outs zum Jahresende 2017 ihre Immobilien-Tochtergesellschaften veräußert. „Sowohl die Privatbank als auch die Immobiliengesellschaften können sich damit künftig noch stärker auf ihr Kerngeschäft mit ihren jeweiligen Kunden fokussieren“, erläutern die beiden persönlich haftenden Gesellschafter Dr. Volker Gerstenmaier und Mario Caroli. Über die Kaufpreise wurde Stillschweigen vereinbart.



Die Privatbank gehört zu den führenden Adressen in Stuttgart im Bereich der Vermögensberatung und -verwaltung. Das bisher in den Tochtergesellschaften gebundene Eigenkapital soll zum weiteren Ausbau des Geschäfts mit vermögenden Privatkunden verwendet werden. „Die Nachfrage nach unabhängiger Beratung und intelligenten Anlagekonzepten im aktuellen Niedrigzinsumfeld ist ungebrochen hoch“, so Volker Gerstenmaier.



Erwerber der E&G Real Estate GmbH und der E&G Private Immobilien GmbH sind Mario Caroli und Björn Holzwarth, bisher Geschäftsführer der E&G Real Estate GmbH. Die beiden Gesellschaften mit Standorten in Stuttgart und München gehören zu den führenden Dienstleistern für Wohn- und Gewerbeimmobilien.



Die E&G Funds & Asset Management GmbH übernehmen Mario Caroli und Ralf Schlautmann, bisher Geschäftsführer der Gesellschaft. Das Unternehmen entwickelt und investiert mit und für institutionelle Kunden und Family Offices in Immobilienanlagen.



Die E&G Funds & Asset Management GmbH besitzt mit der Tochtergesellschaft AIF Kapitalverwaltungs-AG seit Oktober 2017 die eigenen aufsichtsrechtlichen Zulassungen als regulierter Investmentmanager für Immobilien, Immobilienbeteiligungen und -kredite. Das Eigenkapital der Gesellschaft wurde den Anforderungen entsprechend erhöht.



„Die umfangreiche Regulierung durch die Bankenaufsicht hat auch in unseren Immobiliengesellschaften erhebliche Ressourcen gebunden. Diese werden nun in weiteres Wachstum investiert“, so Mario Caroli.



Auch künftig werden die Privatbank und die Immobiliengesellschaften eng kooperieren, um ihren Kunden weiterhin umfassende Leistungen anbieten zu können.

Bankhaus Ellwanger & Geiger KG

Die unabhängige Privatbank mit Sitz in Stuttgart berät vermögende Privatkunden bei allen Fragen zur Vermögensanlage. Die Bank bietet ihren Kunden neben dem Einlagen- und Finanzierungsgeschäft die Vermögensverwaltung von Wertpapieranlagen sowie Kapitalanlageprodukte im Bereich Immobilien, Versicherungen und Alternative Investments. Ergänzt wird das Leistungsportfolio um die ganzheitliche Finanz- und Vermögensplanung sowie um Nachfolge- und Stiftungsberatungen. Die Gesellschaftsanteile liegen ausschließlich in privaten Händen. Hauptgesellschafter sind der Arzt und Unternehmer Lutz Helmig und seine Familie.



E&G Real Estate GmbH



Die E&G Real Estate GmbH ist in Süddeutschland einer der führenden Immobiliendienstleister für Gewerbeimmobilien. Das Unternehmen hat Büros in den beiden süddeutschen Landeshauptstädten Stuttgart und München. Deutschlandweit ist die Gesellschaft über das Netzwerk German Property Partners (GPP) an allen Top-7-Standorten aktiv. Das Angebotsspektrum der Gesellschaft umfasst Dienstleistungen in den Bereichen Gewerbe- und Wohninvestments und in der gewerblichen Vermietung von Büro-, Einzelhandels-, Industrie- und Logistikflächen.



E&G Private Immobilien GmbH



E&G Private Immobilien GmbH ist ein führender Dienstleister für wohnungswirtschaftlich genutzte Immobilien im Großraum Stuttgart und steht hier für die professionelle Vermarktung exklusiver Wohnimmobilien, Bauträgerconsulting und Bauträgervertrieb. Das Unternehmen betreibt neben der Zentrale in Stuttgart, Shops in Sindelfingen, Esslingen und Waiblingen.



E&G Funds & Asset Management GmbH



Die 2006 gegründete E&G Funds & Asset Management GMBH entwickelt, initiiert und verwaltet für institutionelle Anleger und professionelle Privatanleger (Family Offices) individuelle Immobilienanlageprodukte und Spezialfonds. Dabei investiert sie in alle Assetklassen. Eine Besonderheit ist das Sondervermögen mit Fokus auf Parkhäuser und Tiefgaragen.



