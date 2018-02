Degroof Petercam AM verstärkt sein Vertriebs-Team für weiteres Wachstum in Deutschland

.





Degroof Petercam AM baut institutionelles Vertriebsteam in Deutschland weiter aus







Seit Jahresbeginn unterstützt Patrik Hanser die deutschen Vertriebsaktivitäten des belgischen Asset-Managers





Auf Expansionskurs



Seit 2011 ist Degroof Petercam AM in Deutschland in den Anlagesegmenten Aktien Fundamental, Aktien Quantitativ, Anleihen sowie Multi Asset präsent und verzeichnet seitdem einen sukzessiv wachsenden Kundenzuspruch – vor allem im Bereich institutioneller Investoren. Treiber dieser positiven Entwicklung ist neben soliden Anlageergebnissen insbesondere die Investmentphilosophie von Degroof Petercam AM, die High Conviction, Risikomanagement und einen nachhaltigen Managementansatz über alle Produktgruppen hinweg in den Mittelpunkt stellt.



Für den Ausbau der Vertriebsaktivitäten in Deutschland verstärkt Patrik Hanser in der Funktion des ‚Institutional Sales International‘ seit Jahresbeginn 2018 das bisherige Vertriebsteam um Country Head Thomas Meyer sowie die beiden Senior Sales-Teammitglieder Melanie Fritz und Axel Ullmann.



Patrik Hanser kommt vom französischen Asset-Manager Métropole Gestion, wo er für den Fondsvertrieb an institutionelle und Wholesale-Investoren in Deutschland und Österreich zuständig war. Sein Fokus lag dabei auf Pensionskassen, Versorgungswerken, Family Offices sowie Dachfonds, Banken und Vermögensverwalter. Zuvor war Patrik Hanser im Private Banking der Deutschen Bank als Berater und Betreuer anspruchsvoller Privatkunden tätig.



„Wir freuen uns über die personelle Verstärkung unseres Vertriebsteams in Deutschland. Patrik Hanser bringt hierfür beste Voraussetzungen mit, auch aufgrund seiner bereits erworbenen Erfahrung in einem internationalen Umfeld“, sagt Thomas Meyer.

Bank Degroof Petercam

Degroof Petercam AM, mit Hauptsitz in Brüssel, ist eine in den Benelux-Ländern führende unabhängige Asset Management-Gesellschaft mit langjähriger Marktreputation in Long Only-Anlagekonzepten sowie spezialisierten Asset Management-Lösungen. Neben aktiv gemanagten Publikumsfonds verwaltet Degroof Petercam AM Vermögensverwaltungsmandate für institutionelle Investoren in ganz Europa und stellt seine Expertise über ein breites Netzwerk von über 400 Vertriebspartnern zur Verfügung. Das Produkt- und Dienstleistungsangebot von Degroof Petercam AM richtet sich vornehmlich an öffentliche und betriebliche Pensionskassen, Versicherungsgesellschaften, private Banken sowie gemeinnützige Organisationen. Aktuell verwaltet Degroof Petercam AM ein Vermögen von über 37 Milliarden Euro.

