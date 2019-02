Degroof Petercam AM erneut mit 5 Sternen beim Capital Fonds-Kompass ausgezeichnet

22.02.19



Mit Platz 4 in der Kategorie ‚Universalisten‘ etabliert sich der belgische Asset-Manager in der Spitzengruppe der 50 besten großen Fondsgesellschaften in Deutschland

Top-Fonds mit Kontinuität: Nach der Höchstwertung im letzten Jahr erreicht Degroof Petercam AM in der Teilwertung ‚Fondsqualität‘ die zweithöchste Punktzahl





Expertise aus dem Herzen Europas



Der Brüsseler Vermögensverwalter Degroof Petercam AM (DPAM) wurde beim diesjährigen ‚Capital Fonds-Kompass‘ als viertbester großer Fondsanbieter in Deutschland ausgezeichnet und erhielt zum wiederholten Mal die Bestnote von fünf Sternen als ‚Top-Fondsgesellschaft‘.



Alljährlich untersucht die Fondsrating-Gesellschaft Scope Analysis sowie das Beratungsanalysehaus Tetralog im Auftrag von ‚Capital‘ die 100 wichtigsten Fondsanbieter in Deutschland – darunter 50 Universalisten und 50 Spezialisten – anhand diverser Testkriterien zu Fondsqualität, Service und Management. Die Fünf-Sterne-Gesellschaften bieten in vielen Anlageklassen Fonds mit langfristig überdurchschnittlicher Wertentwicklung und einem erfahrenen Management. Die Fondsqualität fließt bei den ‚Universalisten‘, also jenen mit mindestens 34 hierzulande vertriebenen Publikumsfonds, als wichtigstes Kriterium mit 50 Prozent in die Gesamtwertung ein. Hier konnte DPAM wie im vergangenen Jahr besonders überzeugen und landete mit 44,5 von maximal 50 Punkten nur knapp hinter dem Bestplatzierten (44,6 Punkte) auf dem zweiten Rang.



Ausschlaggebend für das erneut sehr gute Abschneiden war gemäß Jury-Urteil unter anderem die herausragende Renten-Expertise in den Segmenten Emerging Markets Debt und High Yield. Dies führte auch schon im November 2018 zur Auszeichnung als bester Rentenmanager im Rahmen der Scope-Awards, bei denen DPAM im Vorfeld die meisten Nominierungen aller Gesellschaften erhalten hatte.



„In die Wertung der Fondsqualität gingen 5.032 Fonds aller Kategorien ein. Geprüft wurde die Wertentwicklung über ein, drei und fünf Jahre. Kriterien sind unter anderem die Performance, Volatilität, mögliche Maximalverluste und die Wahrscheinlichkeit künftiger Outperformance zu Wettbewerbern. Wir sind stolz darauf, dass DPAM seine Position in der Spitzengruppe der großen Fondshäuser in Deutschland festigen konnte. Dieser und weitere Awards, die wir in den letzten Jahren erhalten haben, sind eine wichtige Basis, um bei Anlegern im deutschsprachigen Raum noch bekannter zu werden“, sagt Thomas Meyer, Country Head Germany bei DPAM.

