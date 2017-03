Festabend der Bauern mit regionalen Spezialitäten

Schon am Morgen hat Klaus Töpfer, ehemaliger Direktor des Umweltprogramms der Vereinten Nationen, zum Auftakt der Veranstaltung die Rettung des Schwäbisch-Hällischen Landschweins durch die Hohenloher Landwirte und den Zusammenschluss der Bäuerlichen Erzeugergemeinschaft Schwäbisch Hall als „tolles Erfolgsmodell der Selbsthilfe“ gelobt. Am Abend genossen die Teilnehmer – mehr als 400 Menschen aus 50 Nationen - des Internationalen Kongresses zu den Rechten von Kleinbauern regionalen Spezialitäten mit EU-geschütztem Schwäbisch-Hällischem Qualitätsschweinfleisch. „Good food“, kommentierten die internationalen Gäste anerkennend die Menüfolge: Echt Hällische klare Brühe mit Bauch vom Hällischen Eichelmastschwein, Echt Hällische Maultaschen sowie Krustenbraten vom Schwäbisch-Hällischen Landschwein.



Der Aufruf zur Wertschätzung ökologisch erzeugter Lebensmittel zog sich dann auch als roter Faden durch die Festrede von Carlo Petrini, Gründer und Präsident der internationalen Slow Food Bewegung. Der 67-Jährige Italiener forderte vehement mehr Bildungsarbeit an den Schulen ein: „Kinder müssen die Mutter Erde respektieren lernen.“ Und er ließ keinen Zweifel daran, wer diese Aufgabe leisten kann: „Wir müssen von den Bauern lernen.“ Auf regionalen Märkten könnten Bauern und Bürger ins Gespräch kommen. Auf der Agenda, so Petrini, stünde die Gründung lokaler Gemeinschaften, dafür müsse man kämpfen. „Wir müssen Afrika helfen?“, rief er den Gästen zu, „nein, wir müssen Afrika zurückgeben, was wir gestohlen haben.“ Der zustimmende und lange anhaltende Applaus ließ nicht auf sich warten.



