Pressemitteilung BoxID: 787230 (Badisches Staatstheater Karlsruhe)

STAATSTHEATER KARLSRUHE mit europa flieht nach europa zum Heidelberger Stückemarkt eingeladen

Das STAATSTHEATER KARLSRUHE freut sich, mit der Produktion europa flieht nach europa beim Heidelberger Stückemarkt zu gastieren. Es ist bereits das dritte Mal, dass das STAATSTHEATER beim 2011 eingeführten Nachspielpreis vertreten ist. 2017 war Small Town Boy von Falk Richter in der Inszenierung von Atif Mohammed Nour Hussein vertreten und 2015 Schatten (Eurydike sagt) in der Inszenierung von Jan Philipp Gloger. Letzteres konnte den Preis für sich entscheiden. Die Auszeichnung war mit einem Gastspiel am Deutschen Theater Berlin anlässlich der Autorentheatertage verbunden. Das Theater Heidelberg zeichnet mit dem Nachspielpreis Inszenierungen aus, die jenseits der Aufmerksamkeitsmaschine einer Uraufführung einen bemerkenswerten Blick auf zeitgenössische Texte richten. Dass die nachhaltige Autorenförderung am STAATSTHEATER durch Nachspielen von Texten durch den Heidelberger Stückemarkt so kontinuierlich gewürdigt wird, ist eine hohe Auszeichnung der Arbeit des STAATSTHEATERS.



Wovon träumt ein Kontinent, der den Namen einer mythologischen Frau trägt? Das dramatische Gedicht europa flieht nach europa in mehreren Tableaus von Miroslava Svolikova singt mit Sprachkraft und beißendem Humor ein doppeldeutiges Loblied auf Eigenverantwortung, Selbstoptimierung und ewigen Wettbewerb. Kompromisslos entwirft sie die Chronologie unserer Kontinentalgeschichte als Farce: Eine Geschichte der Eroberung, der Kriege und Klassenkämpfe – und das mit den besten Absichten. Die spanische Regisseurin Alia Luque, die auch am Wiener Burgtheater, am Schauspiel Stuttgart und am Düsseldorfer Schauspielhaus gearbeitet hat, „ist mit Tempo und Ironie an dieses "dramatische Gedicht" herangegangen, das sehr frei die Nöte Europas verhandelt.“, schrieb die Süddeutsche Zeitung (10.10.2018) über die Karlsruher Inszenierung.



An 10 Tagen im Frühling präsentiert der Heidelberger Stückemarkt seit 1984 die Avantgarde des Theaters: Neue Stücke werden gelesen und herausragende Uraufführungen aus dem deutschsprachigen Raum zu Gastspielen eingeladen. Dabei werden gesellschaftliche Diskurse angestoßen und ästhetische Tendenzen unserer Theaterlandschaft reflektiert.



europa flieht nach europa | Deutsche Erstaufführung | 75 Min.

Ein dramatisches Gedicht in mehreren Tableaus von Miroslava Svolikova



BADISCHES STAATSTHEATER KARLSRUHE



29.4.20, 18.30 Uhr ZWINGER 3



Regie Alia Luque | Bühne Christoph Rufer | Kostüme Ellen Hofmann | Dramaturgie Anna Haas Mit Heisam Abbas, Claudia Hübschmann, Antonia Mohr, Thomas Prenn a. G., Sonja Viegener



Miroslava Svolikova, geboren 1986 in Wien, wurde 2016 mit dem Förderpreis des Schiller-Gedächtnispreises des Landes Baden-Württemberg ausgezeichnet und 2017 mit ihrem am Wiener Burgtheater uraufgeführten Stück die hockenden zu den Autorentheatertagen am Deutschen Theater Berlin eingeladen – in der Inszenierung von Alia Luque, die auch die DSE von europa flieht nach europa am STAATSTHEATER KARLSRUHE realisierte. Beim Heidelberger Stückemarkt 2019 gewann das Hessische Landestheater Marburg mit Eva Langes Inszenierung von Svolikovas Stück Diese Mauer fasst sich selbst zusammen und der Stern hat gesprochen, der Stern hat auch was gesagt den Nachspielpreis.

Für die oben stehenden Pressemitteilungen, das angezeigte Event bzw. das Stellenangebot sowie für das angezeigte Bild- und Tonmaterial ist allein der jeweils angegebene Herausgeber (siehe Firmeninfo bei Klick auf Bild/Meldungstitel oder Firmeninfo rechte Spalte) verantwortlich. Dieser ist in der Regel auch Urheber der Pressetexte sowie der angehängten Bild-, Ton- und Informationsmaterialien.

Die Nutzung von hier veröffentlichten Informationen zur Eigeninformation und redaktionellen Weiterverarbeitung ist in der Regel kostenfrei. Bitte klären Sie vor einer Weiterverwendung urheberrechtliche Fragen mit dem angegebenen Herausgeber. Bei Veröffentlichung senden Sie bitte ein Belegexemplar an service@lifepr.de.

(lifePR) (