Pressemitteilung BoxID: 780103 (Badisches Staatstheater Karlsruhe)

Premiere Ruß - Eine Geschichte von Aschenputtel, 4.1.2020

„Und wenn sie nicht gestorben sind ...“ Mit dieser versöhnlichen Formel kommt für die meisten Märchenheld*innen das Happy End. Aber was geschieht, wenn man sich dieselbe Geschichte aus der Sicht eines der sogenannten Bösewichte vor Augen führt? Ist das „Böse“ nicht eine Frage der Perspektive? Diesen Fragen stellte sich Bridget Breiner in ihrem ersten Handlungsballett Ruß – Eine Geschichte von Aschenputtel. Mittelpunkt ihrer Choreografie ist nicht Clara, das Aschenputtel. Vielmehr folgen wir Livia, einer der Stiefschwestern, die Claras Stiefmutter mit in die Familie gebracht hat. Unter den Machtspielen ihrer Mutter leidend, entdeckt Livia in Clara ihr Gegenstück, ihre Wunschvorstellung. Bewunderung und Faszination schlagen in Eifersucht um. Trotz aller Bemühungen ihrer Mutter folgt die Geschichte ihrem bekannten Lauf; der für Livia bestimmte Prinz findet in Clara die wahre Liebe. Doch Livia geht ihren eigenen Weg, befreit sich von den Zwängen ihrer Umwelt und nimmt ihr Leben selbst in die Hand.



Gemeinsam mit ihrem Ausstatter Jürgen Kirner und dem Akkordeonisten Marko Kassl verlegt Bridget Breiner das Geschehen zwischen Kohlenpott und amerikanische Bergbautradition. Die Aschenbrödel-Partitur von Johann Strauss (Sohn), amerikanische Arbeiterlieder und moderne Kompositionen für Akkordeon vereinen sich zu einer Collage, die uns durch Livias Innen- und Außenwelt führt. Das für das Ballett im Revier kreierte Handlungsballett gewann 2013 den begehrten Theaterpreis DER FAUST in der Kategorie „Beste Choreografie“. Damit wurde Bridget Breiners Kunst ausgezeichnet, bekannte Geschichten und Stoffe aus einer neuen Perspektive für den Tanz umzusetzen.



CHOREOGRAFIE & INSZENIERUNG Bridget Breiner BÜHNE & KOSTÜME Jürgen Kirner LICHT Patrick Fuchs DRAMATURGIE Anna Grundmeier, Florian König AKKORDEON Marko Kassl EINSTUDIERUNG Lynne Charles THEATERPÄDAGOGIK Anna Müller



Ruß – Eine Geschichte von Aschenputtel



04.01.2020 KLEINES HAUS 19:30 – ca. 21:15



Ballett von Bridget Breiner. Musik von Johann Strauss (Sohn), Woody Guthrie, Nina Simone u.a.



KARLSRUHER NEUFASSUNG

Ab 8 Jahren

Dauer: 1h 45, 1 Pause



ÖFFENTLICHE PROBE

03.01.2020 KLEINES HAUS

