Arbeiten, wo andere Urlaub machen

12.10.18

Am Samstag, den 10. November findet im Foyer der THERMEN & BADEWELT SINSHEIM ein Job-Infotag statt. Interessierte Besucher können sich von 10 bis 13 Uhr, ganz ohne Eintritt, über die verschiedenen Jobmöglichkeiten unter Palmen informieren. Ob Teilzeit, Vollzeit, Mini-Job oder Ausbildung, die THERMEN & BADEWELT SINSHEIM bietet für jeden das richtige Beschäftigungsangebot. Im direkten Austausch mit den Mitarbeitern können Berufsinteressierte spannende Informationen über die Abteilungen Gäste-Service, Gästebetreuung und Gebäudereinigung, aktiv und interaktiv erfahren. Neben dem direkten Austausch mit den Mitarbeitern warten spannende Mitmachaktionen auf die Besucher des Job-Infotags.



Die vielfältigen und kundennahen Aufgabenbereiche der Gästebetreuung erstrecken sich von der Gestaltung des Aufguss- und Aktivprogramms über die Beckenaufsicht bis hin zur Durchführung von Aufgüssen und Aqua-Kursen. Durch verschiedene Mitmachaktionen können die vielfältigen Aufgaben eines Gästebetreuers erkundet werden. Direkt am Eingang können nicht nur Thermengäste wissenswertes über Ihren Aufenthalt erfahren. Am Gäste-Service erfahren ebenfalls die Besucher des Job-Infotags worauf es in dieser service- und dienstleistungsorientierten Abteilung ankommt. Ein interessantes Aufgabenspektrum bietet auch die LGK Gebäudereinigung, die täglich den Wischmopp unter Palmen schwingt.



Weitere Informationen unter: www.badewelt-sinsheim.de/jobinfotag

