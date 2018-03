Hohe Auszeichnung für das BADEPARADIES SCHWARZWALD

Am vergangenen Samstag wurde das BADEPARADIES SCHWARZWALD im Rahmen der Jahreshauptversammlung des Kreisfeuerwehrverbandes Breisgau-Hochschwarzwald, als „Partner der Feuerwehr“ ausgezeichnet. Insgesamt arbeiten im beliebten Erholungs- und Erlebnisbad in Titisee über 130 Menschen, von denen 11 Personen in den regionalen Feuerwehren engagiert sind. Der Verbandsvorsitzende Christoph Zachow hob in seiner Laudatio zum einen das große Verständnis des Arbeitsgebers hervor, wenn die Feuerwehrangehörigen zum Einsatz gerufen werden und deshalb ihren Arbeitsplatz verlassen müssen. „Das ist in der heutigen Zeit nicht mehr selbstverständlich und verdient deshalb auch unsere Anerkennung“, so Zachow.



Der Geschäftsleiter des BADEPARADIES SCHWARZWALD, Jochen Brugger, nahm die Auszeichnung zusammen mit dem technischen Leiter der Anlage, Peter Faller, entgegen. „Es ist für uns eine große Ehre als Partner der Feuerwehr ausgezeichnet zu werden. Die Arbeit und vor allem das ehrenamtliche Engagement der freiwilligen Feuerwehren kann gar nicht hoch genug eingeschätzt werden und aus diesem Grund ist es für uns als Arbeitgeber eine Selbstverständlichkeit unsere Mitarbeiter hier in ihrem Engagement für die Gesellschaft zu unterstützen“, so Brugger.



Das BADEPARADIES SCHWARZWALD wurde in den letzten beiden Jahren für über 40 Millionen Euro erweitert und zählt mittlerweile zu den größten und vielfältigsten Anlagen seiner Art in ganz Deutschland. Unmittelbar vor der Fertigstellung der umfangreichen Erweiterungen wurde das BADEPARADIES SCHWARZWALD durch einen schweren Schicksalsschlag getroffen. Der Gründer und Inhaber Josef Wund verstarb Ende des letzten Jahres bei einem Flugzeugabsturz am Bodensee.



„Die Wochen und Monate nach dem Tod unseres Gründers waren für uns alle sehr belastend. Gerade in dieser für uns sehr schwierigen Phase zeichneten sich unsere Mitarbeiter, die in der freiwilligen Feuerwehr engagiert sind, durch ein unglaublich hohes Maß an Verantwortungsbewusstsein und Zuverlässigkeit aus, welches für viele Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter als Vorbild gedient hat“ so Brugger weiter.



Die partnerschaftliche Verbindung zwischen den regionalen Feuerwehren und dem BADEPARADIES SCHWARZWALD wurde auch heute noch einmal mehr als deutlich. Über 120 Mitglieder der Jugendfeuerwehren aus dem Hochschwarzwald besuchten gemeinsam das Rutschenparadies GALAXY SCHWARZWALD, um dort einige unvergessliche Stunden zu verbringen und eine kleine Auszeit zu genießen.

