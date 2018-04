Arbeiten unter Palmen im "Paradies"

Das BADEPARDIES SCHWARZWALD ist einer der größten Arbeitgeber im Hochschwarzwald. Mit den Erweiterungen PALAIS VITAL, der exklusiven textilfreien SPA- und Vitalwelt und dem neuen Action-Bereich GALAXY FUN, hat sich das Erlebnisbad Ende 2017 in der Größe verdoppelt.



Bereits mehr als 100 Arbeitnehmer sind im „Paradies“ in insgesamt vier Arbeitsbereichen beschäftigt. Im Rahmen des Job-Infotages am 14. April ermöglichen die jeweiligen Teamleiter von 11 bis 15 Uhr einen exklusiven Einblick in den abwechslungsreichen Berufsalltag und stehen allen interessierten Bewerbern für Fragen zur Verfügung.



Nach Verstärkung wird vor allem in den Bereichen Technik, Empfang und Gästebetreuung gesucht. Auch Quereinsteiger mit einem ausgeprägten Dienstleistungs-, Service- und Qualitätsbewusstsein sind herzlich willkommen.



Bereits zum vierten Mal findet der Job-Infotag im Foyer des BADEPARADIES SCHWARZWALD statt. Neben einem persönlichen Austausch mit den Mitarbeitern und Teamleitern, besteht unter anderem auch die Möglichkeit, in einer „Do-it“-Ecke verschiedene Saunadüfte sowie Wedel-Techniken ausgiebig zu testen.



Das gesamte Team des BADEPARADIES SCHWARZWALD freut sich auf viele neugierige Interessenten, die Lust haben, Teil eines „paradiesischen“ Teams zu werden.

