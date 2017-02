BWIHK Präsident Wolfgang Grenke zur heutigen Meldung des Deutschen Patent- und Markenamtes: "Rekordzahlen im Bund, Rückgang in Baden-Württemberg - KMU in Baden-Württemberg bei Innovationen gezielt unterstützen."

Ein Rückgang um 154 Patentanmeldungen im letzten Jahr in Baden-Württemberg, verglichen mit 2015, ist aus Sicht von Wolfgang Grenke, Präsident der in Technologiefragen federführenden IHK Karlsruhe und des Baden-Württembergischen Industrie- und Handelskammertags, ein Warnsignal – gerade vor dem Hintergrund, dass 2016 bundesweit ein neues Rekordergebnis zu Buche steht.



„Obwohl zwei der drei deutschen Top-Patent-Anmelder aus Baden-Württemberg kommen – was die insgesamt hohe Leistungsfähigkeit unseres Landes zeigt – muss uns das Ergebnis nachdenklich stimmen. Denn die Zahl der Patentanmeldungen ist auch ein Spiegel für Ideenreichtum, Kreativität und Innovationsfähigkeit. Und offenbar tun wir uns hier momentan schwerer als andere Bundesländer. Ich sehe den Rückgang der Patentanmeldungen aus Baden-Württemberg als weiteres Indiz dafür, dass wir die Rahmenbedingungen für Forschung und Entwicklung dringend weiter verbessern müssen, gerade für kleine und mittlere Unternehmen (KMU)“, erklärt Grenke.



Eine im letzten Jahr veröffentlichte IHK-Untersuchung zur Technologiepolitik in Baden-Württemberg zeigt, dass ein zunehmender Anteil an Unternehmen Schwierigkeiten hat, in Forschung und Entwicklung (FuE) zu investieren. Einer ebenfalls zunehmenden Zahl an Unternehmen gelingt es dagegen, ihr Innovationspotenzial durch umsatzanteilig höhere FuE-Investitionen als noch vor einigen Jahren weiter zu steigern. Das heißt, die bereits bestehende ‚FuE-Investitionsschere‘ öffnet sich weiter. Und am weitesten klafft sie bei den kleinen Unternehmen mit weniger als 50 Mitarbeitern auseinander. „Es besteht offensichtlich die Gefahr, dass viele KMU beim Thema Innovationen abgehängt werden. Hier muss eine Trendumkehr erreicht werden“, so Grenke weiter.



„Gerade die kleineren Unternehmen mit weniger als 50 Mitarbeitern beklagen fehlendes Eigenkapital für Innovationen. Auch der Zugang zu Fremdkapital für FuE ist für sie schwieriger als für größere Unternehmen. Daher schlage ich als eine konkrete Maßnahme vor, die erfolgreichen Innovationsgutscheine des Landes durch höhere Fördersummen auszubauen. Das würde zuvorderst die kleinen Unternehmen beim Innovieren unterstützen. Um die Anreizwirkung der bislang auf Unternehmen mit maximal 100 Mitarbeitern beschränkten Gutscheine insgesamt zu erhöhen, sollten diese für Unternehmen mit bis zu 250 Mitarbeitern geöffnet und die Begrenzung des Gutscheins B Hightech auf junge Unternehmen abgeschafft werden. Eine zweite konkrete Maßnahme ist die Einführung einer steuerlichen Forschungsförderung, die vor allem viele kleine Unternehmen bei der Umsetzung ihrer Ideen in marktfähige Produkte direkt unterstützen würde. Die Landesregierung muss sich auf Bundesebene weiter mit Nachdruck dafür einsetzen“, Grenke abschließend.



Hintergrundinformationen für Medienschaffende/Redaktionen



Meldung Deutsches Patent- und Markenamt, 23.02.2017

https://presse.dpma.de/presseservice/pressemitteilungen/aktuellepressemitteilungen/23022017/index.html



Meldung Deutsches Patent- und Markenamt, 02.03.2016

https://presse.dpma.de/presseservice/pressemitteilungen/archiv/pressemitteilungen2016/02032016/index.html



BWIHK Studie 2016 http://www.bw.ihk.de/_Resources/Persistent/e39a0b83792a8057f16eb06a19c68912502189ee/PM%2019_2016_Anlage%20Studie_Druckvorlage.pdf

Baden-Württembergischer Industrie- und Handelskammertag

Der Baden-Württembergische Industrie- und Handelskammertag (BWIHK) ist eine Vereinigung der zwölf baden-württembergischen Industrie- und Handelskammern (IHK). In Baden-Württemberg vertreten die zwölf IHKs die Interessen von mehr als 650.000 Mitgliedsunternehmen. Zweck des BWIHK ist es, in allen die baden-württembergische Wirtschaft und die Mitgliedskammern insgesamt betreffenden Belangen gemeinsame Auffassungen zu erzielen und diese gegenüber der Landes-, Bundes- und Europapolitik sowie dem Deutschen Industrie- und Handelskammertag (DIHK) und anderen Institutionen zu vertreten.





