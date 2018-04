Highscore und Wissensdurst mit der Expedition N in Münsingen Die Informations- und Bildungsinitiative der Baden-Württemberg Stiftung war drei Tage lang am Gymnasium Münsingen zu Gast

Dass Nachhaltigkeit bei Jugendlichen ein wichtiges Thema ist, bewiesen die Schülerinnen und Schüler des Gymnasiums Münsingen. Beim Besuch der Expedition N – Nachhaltigkeit für Baden-Württemberg der Baden-Württemberg Stiftung glänzten sie mit gutem Vorwissen. Die Schülerinnen und Schüler der 6. bis 11. Klassen gingen drei Tage lang im zweistöckigen Expeditionsmobil auf Erkundungstour zu den Themen Nachhaltigkeit und Energiewende. Dabei warteten einige spannende Erkenntnisse auf die Jugendlichen. Zwei Schüler knackten sogar den Highscore des „Netzspiels“, bei dem bis zu sechs Mitspieler Strom „erkurbeln“ und in einem virtuellen Stromnetz verteilen.



Bei ihren Erkundungstouren durch das Expeditionsmobil konnten schon viele Unterstufenschüler Nachhaltigkeit problemlos und anschaulich erklären. Dass es sich dabei um ein wichtiges Thema handelt, ist vielen bereits bewusst. Das Ausstellungsmobil half dabei, Wissen weiter auszubauen und zu vertiefen.



Neben anschaulich aufbereiteten Infos rund um Nachhaltigkeit, Energiewende und Klimaschutz warteten auch Experimente und Mitmach-Exponate auf die Schülerinnen und Schüler. „Toll was man hier alles machen kann. Das ist viel anschaulicher als Unterricht“, bemerkte der 14 Jahre alte Jonas. Egal ob Knallgas-Exponat oder „Netzspiel“, die Schüler waren so begeistert, dass sie gerne noch länger geblieben wären. Der 13-jährige Luca fragte deshalb gleich: „Kommt ihr nächstes Jahr bitte wieder?!“



Ein besonders motiviertes Geschwisterpaar spielte sich gemeinsam mit den tourbegleitenden Fachbetreuern Almut Sedlmeier und Thomas Ellmer beim „Netzspiel“ sogar auf Platz eins der Bestenliste. Solche Erlebnisse mit einem Bildungsauftrag zu kombinieren und den Schülerinnen und Schülern damit spielerisch einen tieferen Einblick in das Thema Nachhaltigkeit zu ermöglichen, ist Ziel der Initiative.



“Wir wollen ein Bewusstsein schaffen dafür, wie man bereits mit alltäglichen Handlungen für mehr Nachhaltigkeit sorgen kann“, so Fachbetreuerin Sedlmeier. Das scheint zu gelingen. „Ich wusste nicht, dass Geräte auch Strom verbrauchen können, wenn sie ausgeschaltet sind“, überlegt die 12-jährige Sarah. “Ich werde meine Steckdosenleiste jetzt immer benutzen.“



Expedition N: Ein Programm der Baden-Württemberg Stiftung

Die Expedition N – Nachhaltigkeit für Baden-Württemberg ist ein Programm der Baden-Württemberg Stiftung. Ziel der europaweit einmaligen mobilen Informations- und Bildungsinitiative ist es, den Nachhaltigkeitsgedanken im Alltag zu verankern und einen Dialog anzuregen – zwischen den Generationen sowie Öffentlichkeit, Politik, Unternehmen und Wissenschaft. Das Expeditionsmobil, ein zweistöckiges Ausstellungsfahrzeug, tourt seit Herbst 2010 durch Baden-Württemberg. Neben einer interaktiven Multimedia-Ausstellung bietet die Expedition N viele zielgruppenspezifische Veranstaltungen wie Vorträge, Diskussionsrunden und Praktika. Die zweite Phase der Informations- und Bildungsinitiative steht seit Oktober 2013 ganz im Zeichen der Energiewende.



Prädikat wertvoll

Das didaktische Konzept der Expedition N ist von unabhängiger Stelle anerkannt und mehrfach ausgezeichnet worden. Die Initiative wurde 2011, 2012 und 2013 vom Rat für Nachhaltige Entwicklung mit dem Qualitätssiegel „Werkstatt N“ und 2011 von der Initiative „Deutschland – Land der Ideen“ als „Ausgewählter Ort“ ausgezeichnet. Weitere Informationen unter www.expeditionN.de.

Baden-Württemberg Stiftung gGmbH

Die Baden-Württemberg Stiftung setzt sich für ein lebendiges und lebenswertes Baden-Württemberg ein. Sie ebnet den Weg für Spitzenforschung, vielfältige Bildungsmaßnahmen und den verantwortungsbewussten Umgang mit unseren Mitmenschen. Die Baden-Württemberg Stiftung ist eine der großen operativen Stiftungen in Deutschland. Sie ist die einzige, die ausschließlich und überparteilich in die Zukunft Baden-Württembergs investiert - und damit in die Zukunft seiner Bürgerinnen und Bürger.



